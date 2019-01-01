枪手名宿支招今冬引援策略：放弃J罗 主攻丹苏

这支英超球队卷入了这两名球员的转会绯闻联系之中，但是队中前右后卫说他们试图引进这名哥伦比亚中场的想法是错误的。

阿森纳实在不应该去争取罗德里格斯和马丁斯这样的球员的签约，而让巴萨中场丹尼斯·苏亚雷斯成为他们在一月份的首选目标，前枪手后卫劳伦说道。

除了利物浦和托特纳姆热刺，阿森纳是最近一支被认为对这名哥伦比亚国脚感兴趣的英超球队，这名哥伦比亚国脚目前由皇马租借在拜仁慕尼黑效力。

这名27岁的球员被传是埃梅里的球队在这个转会窗口中的最大目标之一，但是曾经在俱乐部赢得两次英超冠军的前右后卫劳伦认为，他们应该把目光投向其他地方来补强中场。

“我不确定阿森纳是否应该考虑J罗，即使是租借。”他告诉媒体，“罗德里格斯有很多天赋，但有迹象表明他还未能在皇马或拜仁安顿下来。他的工资很高，所以阿森纳必须确保他完全赞同俱乐部的理念。”

“罗德里格斯在大俱乐部踢过很多重要的比赛，所以他的天赋是毋庸置疑的。如果埃梅里能够发挥出他的最佳状态，那么他将对阿森纳是否有资格参加下赛季的欧冠联赛产生真正的影响。这是一场赌博游戏。”

相反，劳伦认为他们应该回到之前可能签下的球员中的一位——敦促他们签下丹尼斯·苏亚雷斯，因为他还在为在西班牙站稳脚跟而奋斗。

“苏亚雷斯应该是阿森纳转会窗口的头号目标。他是一名优秀的球员，为了在巴塞罗那获得一线队的机会不得不和很多顶级球员并肩作战。”劳伦补充道，“毫无疑问，相比罗德里格斯，阿森纳应该更看重他。”

这家北伦敦俱乐部也有意引进卡拉斯科，这位前马竞边锋据说想要离开中超联赛的大连一方。

劳伦说，把他带去酋长球场是个好主意。

“卡拉斯科是一名非常优秀的球员，可以为阿森纳提供一个真正向前压上的感觉。”他补充道，“他在马德里竞技证明了自己，并在世界杯上表现出色。他能力出众，而且脚法很好。

“如果卡拉斯科真的想为了他的职业生涯回到欧洲足球，我想他需要放弃工资要求，加入阿森纳。”

“卡拉斯科还很年轻，但是如果他想挑战自己，那么他不能再离开顶级联赛太久了。”他不会在中国联赛中以同样的方式考验自己，这可能会影响他发挥潜力的机会。

和枪手有关的话题并不完全关于潜在的签约——他们将在赛季末失去中场球员拉姆塞。

这名威尔士国脚看起来很有可能在夏天转会到尤文图斯，尽管意大利冠军可能会在一月份为他支付转会费。

不管怎样，劳伦觉得这对他以前的球队是一个打击。

“拉姆塞潜在的离开也许是俱乐部早该解决的问题。他为俱乐部做出了杰出的贡献，但一些长期的伤病让他无法让自己去和阿森纳实现一些成就。这是一个打击，他似乎准备离开，他不会个是容易取代的球员。”

“拉姆塞是阿森纳最好的球员之一，他应该一直踢到离开的那一刻为止。阿森纳不能把像拉姆塞这样的球员留在板凳上。他们正在为进入前四而战，俱乐部的未来比关注一个即将离开的球员更重要。”

“拉姆塞在场上的每一次表现都是百分百的，所以没有必要放弃他。如果他的状态下滑或者表现出缺乏职业精神，那就是另一回事了，但是看看他在对阵切尔西的比赛中表现如何，情况完全不同。”

与此同时，厄齐尔也有一些不确定的地方，他有时会被新主帅埃梅里排除在大名单之外，但是这取决于这位前皇马球星是否愿意来证明他的价值。

“厄齐尔必须向埃梅里表明他愿意为自己的位置而战，并再次进入一线队。”劳伦说，“埃梅里是一个公平的教练，他只会和那些愿意全身心投入比赛的球员一起踢球。对于厄齐尔来说，离开球队或者坐在替补席上，埃莫里可能会对厄齐尔如何适应一个对球员要求很高的体系产生疑问。”