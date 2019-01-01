枪手名宿怒骂K6：他忘了签约时说过什么

前阿森纳中场佩里·格罗夫斯猛烈抨击洛朗·科斯切尔尼试图在夏天离开枪手。

法国人拒绝参加俱乐部的美国季前赛，因为他想回到自己的祖国。

格罗夫斯还抨击了这位中后卫的行为，称他是“绝对的耻辱”。

阿森纳在周四发表了一份令人惊讶的声明，透露他们的队长违背了俱乐部的命令，在其他球员飞往美国的时候留在了伦敦。

这名33岁的球员已经进入了他在北伦敦的合同的最后一年，据报道，法甲球队雷恩和波尔多已经向他提供了一份为期三年的合同。

据说科斯切尔尼已经要求俱乐部提前终止他的合同，这样他就可以自由转会回法国，但是枪手拒绝了。

因此，这名后卫似乎试图把事情掌握在自己手中，这让两届顶级联赛冠军格罗夫斯非常愤怒。

“我的队长我的臀。”这位枪手传奇人物在周五告诉talkSPORT主持人吉姆·怀特：“我刚好读到一句话：‘我不相信有哪个法国球员会拒绝来阿森纳踢球。我花了四年的时间从法甲的替补席来到阿森纳，所以这是一个优秀的成就。在过去的几年里，我一直处于风口浪尖，但这仅仅是个开始，我还没有证明任何东西。阿森纳是足球的榜样。’谁说的?洛朗·科斯切尔尼签约的时候！”

“我觉得应该有人跟他说句话，‘洛朗，我觉得你忘记了自己的起点，我觉得你忘记了自己从哪里来。’我讨厌足球运动员拒绝踢球，因为他们忘记了自己所处的特殊地位。他们是一小部分人，能做自己喜欢的事情并能得到报酬，他在阿森纳的九年里得到了丰厚的报酬，不管他是受伤了还是状态不佳，他们都支持他。如果是一个更年轻的球员得到了建议，并且有一个经纪人说你必须强迫他离开……但是他已经33岁了，他已经自己做了决定！对他来说，试图强行离开阿森纳绝对是一种耻辱。他们应该对他处以罚款，并剥夺他的队长职务。如果能对他说‘你再也不会为俱乐部踢球了’那就太好了，但是阿森纳并没有达到那个位置，因为他们没有足够的球员。”

“他做得很好，他在那里待了9年，你不会把他放在麦克林托克、托尼·亚当斯、史蒂夫·博尔德、索尔·坎贝尔、科洛·图雷的等级里，但他对我们来说是一个很好的球员，他赢得了两个足总杯。但是，他现在不会受到阿森纳球迷的喜爱，也不会有任何好的想法。”