枪手名宿帕洛尔：阿瑙去中国后将销声匿迹

阿森纳名宿雷·帕洛尔痛批西汉姆球星阿瑙托维奇，称他的离队行为是“耻辱”，并敦促俱乐部在今年夏天从这名前锋身上赚钱。

这位阿森纳传奇人物相信，如果这位奥地利人转会中国，他将得到丰厚的报酬，但“永远不会再听到他的名字”。

这位30岁的球员在一月份差点离开俱乐部，但是西汉姆拒绝了一家未透露名字的中国俱乐部3500万英镑的报价，最终他签下了一份丰厚的新合同。

但是，在签下这份周薪10万英镑的四年新合同仅仅6个月后，阿瑙托维奇就再次提出了离开伦敦体育场的要求，原因是远东球队对他仍有兴趣。

据报道，西汉姆愿意在这段时间内套现，尽管价格远低于今年1月出售时的价格。

帕洛尔告诉西汉姆，为了更衣室的利益，他们必须“摆脱”阿瑙托维奇。

“我认为他是一个耻辱。”这位前阿森纳中场在周五的早餐会节目上说：“这是不对的，这不是一名球员的行为。你可以离开俱乐部，但你要以正确的方式，有尊严地离开。那些球迷在他的职业生涯中一直支持他，我去过西汉姆，他们呼喊他的名字，他是主角，他看起来很享受他的足球。如果我在更衣室里，我会说:‘摆脱他，我们不需要他，我们可以用钱引进其他球员，让我们替换他。’他可能会去中国，我们再也听不到他的消息了，就像切尔西的奥斯卡一样。作为一名队友，你会感到失望，但你必须让这些球员尽快离开，然后继续前进。你可以想想马克·诺布尔，他为西汉姆效力了一辈子，为了让西汉姆赢得比赛，他愿意做任何事情，而每次转会窗口打开时，他的队友都想离开。这对更衣室不太好。”