枪手名宿尼古拉斯：扎卡在阿森纳已无未来

上场比赛与球迷发生冲突的枪手队长扎卡，并没有出现在周六与狼队的比赛名单当中，这或许也暗示着他在酋长球场的未来。

阿森纳2-2战平水晶宫的比赛中，扎卡被提前换下。但下场时遭遇球迷狂嘘，瑞士国脚表现强硬回应，直接怒怼自家球迷。虽然扎卡已经在本周早些时候就自己的行为进行了解释，他称听到了球迷对于自己妻子以及女儿的诅咒辱骂，才导致了一时情绪失控。但即便如此，尼古拉斯还是难以认同扎卡的处理方式。

尼古拉斯告诉天空体育：“你就是不能那么做，就是这么简单。”

“球迷花了钱来到球场，他们为阿森纳花了很多钱，他们一直在等待球队变得更好。”

“就过去四个赛季或者说他们看到的平均表现而言，他们现在都快死了。阿森纳现在缺乏领袖，但情况事与愿违。因为球员们已经选出了他们的队长，说明他在更衣室是有影响力的。”

但尼古拉斯不愿意过多指责扎卡，他认为主帅埃梅里需要承担相应的责任。

“他花了很长时间来平复他的愤怒，如果我是主帅，我不会让他上场，但我会把他放进今天的大名单，让他回来。”

“你应该把他带回来，让他加入进球队。但如果他感觉情况没有什么变化，如果他的情绪仍就很差，感到生气，那么在接下来的一两个星期，他就会与俱乐部出现嫌隙，阿森纳的老板就必须做出决定，因为他们知道球迷现在反对他，我认为他会在1月离开。”

“一年又一年，阿森纳的球员们都没有被苛责过，因为温格承担了所有的责任。”“埃梅里显然要对此负大部分责任。他应该选出队长，这是他的义务。你发挥自己的领导力，展示出自己的领导里，埃梅里早就知道自己的更衣室是什么样的，这是他的问题所在。”