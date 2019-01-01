枪手名宿：命运已作出指引 安帅对阿森纳是完美的

法国人对酋长球场的情况“越来越糟”表示遗憾，他说现在需要一个真正的顶级教练。

阿森纳名宿伊曼纽尔·佩蒂特表示，俱乐部应该尽早任命卡洛·安切洛蒂为他们的下一任主教练。

两周前乌奈·埃梅里被解雇后，临时教练永贝里表现平平，只赢了他执教的四场比赛中的一场。

佩蒂特在海布里效力的时候赢得了1997-98赛季的英超联赛冠军，他认为球队需要一个有经验的人来带路，他认为任用刚从那不勒斯下课的安切洛蒂是一个理想的解决方案。

“安切洛蒂现在是阿森纳的最佳选择。像他这样的顶级教练在赛季中期被解雇是非常罕见的。”

“这是一个巧合，有时命运试图告诉你该走哪条路，你必须对它持开放态度。他是世界上最好的教练之一，他是可以得到的，他在市场上。”

“我知道他也在和埃弗顿谈判，但我很确定，如果阿森纳也能做到这一点，他会非常乐意成为阿森纳的主教练。与此同时，我问自己的问题是：‘什么样的教练会乐意接受阿森纳现在的处境？’”

“情况变得越来越糟，一个赛季接着一个赛季，所以你需要一个真正的顶级教练来处理现在的情况。”

“目前，市场上唯一可以交易的就是安切洛蒂。安切洛蒂所到之处都取得了成功，除了那不勒斯。他很受球员们的尊敬，因为他有丰富的经验和多年的比赛经验。”

“在切尔西，在意大利，甚至在法国的巴黎圣日耳曼，他都给球员们留下了美好的回忆。他改进了很多，赢得了很多奖杯。他很有经验。安切洛蒂拥有成为一名顶级教练所需要的一切，如果你听他以前所有球员的意见，他们中的任何一个，都有点像温格。”

“大多数球员都会告诉你好的事情，安切洛蒂也是一样。”

与此同时，佩蒂特将任何与帕特里克·维埃拉接触的计划暂时搁置，维埃拉目前是尼斯的主教练。

“帕特里克是我的第一选择，我真的这么认为。但是现在安切洛蒂已经在转会市场上了，与此同时，作为一名主教练，帕特里克需要更多的提高。”

“他仍然是一个年轻的教练，他所做的，一步一步地，是一件好事，一件正确的事，但是他需要提高更多。经验，和球员在更衣室里的关系，有时和新一代球员相处会很困难。他需要更多的经验。”