枪手前队长维埃拉呼吁大家团结 给埃梅里时间

当许多球迷呼吁解雇阿森纳主教练时，前“不可战胜”的帕特里克·维埃拉说俱乐部应该团结一致支持他。

前阿森纳队长维埃拉坚持认为埃梅里应该得到时间来扭转枪手最近的命运。

上周六在英超联赛中0 - 2负于莱斯特城，埃梅里的压力越来越大。

阿森纳在12场比赛后已经落后前四名8分，并且在过去的7场比赛中只赢过一次。

埃梅里在2017-18赛季后被任命为温格的继任者，虽然人们相信俱乐部的高层仍然支持埃莫里，但是阿森纳的支持者们越来越不满，他们认为改变是拯救这个赛季的关键。

在阿森纳辉煌的职业生涯中三次获得英超冠军的维埃拉表示，现在是时候团结一致支持这位饱受抨击的前巴黎圣日耳曼主帅了。

“阿森纳确实经历了一段艰难的时期，”他在周一告诉记者。“但我没有看完他们所有的比赛，所以我不能谈论他们的比赛。”

“他们有一个合格的、工作出色的教练。当一个俱乐部遇到困难的时候，团结是很重要的。我认为他有足够的经验帮助他们度过这个难关。”

“我们必须支持他，给他时间来改变现状。我不确定更换教练是否能能够解决问题。”

与此同时，温格最近被暗示会在离开酋长球场后首次重返管理层。

这位70岁的老将上周说，他将与拜仁主席卡尔-海因茨·鲁梅尼格就接替尼科·科瓦奇的可能性进行会谈，但他又在周一澄清说他不会加入竞争。

尼斯主教练维埃拉仍然希望看到他的老教练重返教练席，他说：“我希望看到他再次执教。”

“温格(对足球)有很大的热情。我从未见过哪个教练花更多的时间看足球比赛，分析对手的比赛，谈论足球。”

“这是他的激情，这是他的生活。所以，我希望他能找到另一家俱乐部来执教。他没能执教拜仁慕尼黑，也许能在其他球队上任。”