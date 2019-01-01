枪手冬窗引入丹苏 名宿不看好产生多大影响力

枪手在一月的转会窗口里表现得相当安静，只有从巴塞罗那租借了一名中场球员过来，这是他们唯一一笔交易。

阿兰·史密斯表示，丹尼斯·苏亚雷斯可能只是阿森纳队中的球员之一，这笔在一月的转会窗口期达成的交易并没有给球队带来多少信心。

主帅埃梅里毫不掩饰这样一个事实：这支北伦敦球队不会有太多操作。

然而，他却在接近最后期限时与一些球员联系在了一起。

最后，只有一笔交易成功在截止期限前完成——从巴塞罗那租借西班牙中场苏亚雷斯到本赛季末。

这份合同包含了夏季买断选项，但是前枪手前锋史密斯并不认为这位25岁的球员会在队中产生多大的影响。

他告诉天空体育:“阿森纳球迷希望看到更多的引援操作，但他们确实引进了丹尼斯·苏亚雷斯。”

“他能打多少场比赛，就像你想象的那样，他不过是一支球队中的一员?”

“埃梅里在塞维利亚时期就认识他了，他是个多面手，而另一个年轻的小伙子史密斯·罗已经去德国寻求上场时间了。”

“我不认为埃梅里已经放弃克他，这对他的教育是有好处的，所以希望他在回来的输给成为一名更出色的球员。”

在苏亚雷斯到来的最后一天，埃米尔·史密斯·罗离开了酋长球场。

他已经与德甲莱比锡RB签订了短期租借合同。

效力德国球队旨在帮助培养这名备受期待的18岁天才。

在类似的转会至霍芬海姆后，阿森纳已经看到了奈尔森的蓬勃发展。

英格兰U19的国脚史密斯·罗现在将有机会追随他的脚步，在回到他的母队后，他将有更多的上场时间。

与此同时，苏亚雷斯将会全力以赴，向人们证明他能够在英超取得成功。

如果他能立即得到埃梅里的首肯的话，那么他将在周日客场挑战卫冕冠军曼城的比赛中经受烈火的洗礼。