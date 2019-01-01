枪手传奇铁卫：阿森纳该卖十人 球迷不该只看名气

阿森纳名宿索尔·坎贝尔已经向乌奈·埃梅里发出了一条信息，敦促阿森纳主帅在今年夏天卖出10名球员。

阿森纳正与热刺、切尔西和曼联争夺前四，目前还有两个名额。

西班牙人埃梅里也带领北伦敦的球队进入了欧联杯的半决赛，他们将对阵瓦伦西亚。这是埃梅里在俱乐部的第一个赛季，在还有三场比赛的情况下，他追平了球队在去年的最终积分。

但是仍然有一种潜在的感觉，那就是这对枪手来说是一个令人失望的赛季——如果他们不能保证进入欧冠，这种失败的感觉将会成倍地增加。

穆斯塔菲一直是枪手球迷关注的焦点，他的失误让阿森纳在上周以2-3输给水晶宫的比赛中损失惨重。

但是目前执教英乙马科斯菲尔德的枪手传奇人物索尔·坎贝尔认为有更多的球员不合格，而不仅仅是德国的穆斯塔菲会在赛季末离开酋长球场。

坎贝尔在接受talkSPORT采访时表示:“我认为大概有10名球员不够好。我不只是把对阵水晶宫发生的事情归咎于穆斯塔菲，因为我认为这是团队的事情，尽管他犯了一个错误。有10名球员是阿森纳真正需要考虑离开俱乐部的。我认为球迷们不应该被球衣背面的名字所迷惑。球迷们要做的就是看看球员们在球场上都做了些什么，他们是否能够为俱乐部而战，是否有对俱乐部的热情。可能有一些不是世界级的名字，但狼队给我们秀了一脸，在赛季初，没有多少人知道这些狼队球员是谁。”