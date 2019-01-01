林德洛夫：谁都有权给意见 不介意别人说什么

这名后卫说，在上周输给西汉姆后，他不担心前教练的批评。

维克托·林德洛夫对前主教练何塞·穆里尼奥最近的批评不屑一顾，这位曼联后卫坚称他并不在意别人的看法。

在从本菲卡签下这名后卫后，穆里尼奥在老特拉福德执教了一个半赛季。这位葡萄牙教练说他相信这名后卫会被进攻球员“欺负”，在空中很弱势，同时他补充说瑞典人的比赛有一些方面比他的身体状态更好。

但林德洛夫说，他直到最近才意识到这种批评，并补充说，他不介意他的前主帅说什么。

“对我来说，这从来都不是问题，我是个很容易相处的人。”他告诉天空体育：“总会有人说话，或者是其他人。当你为俱乐部踢球时，总会有人批评你和你踢球的方式。对我来说，这从来都不是问题，即使我踢得很好，也会有人批评我。这是工作的一部分，每个人都有权发表自己的观点。我只是试着做我自己的事情，而不是专注于那些事情。在你告诉我之前，我甚至没有注意到，也不知道这件事。这就是我的生活方式，专注于我的事情。”

林德洛夫本赛季已经出场6次，这名后卫已经和夏天签下的哈利·马奎尔形成搭档关系。

这个月早些时候，瑞典国脚与俱乐部签订了一份新合同，承诺他的未来将在曼联效力到2024年。

“如果你为曼联踢球，（自我检查）就是其中的一部分。如果你没表现，你就会听到（批评），这很正常。”他说：“我能在这里看到我的未来，所以我签了一份新合同——我真的很高兴。我们有一件好事要做，我仍然想和俱乐部一起赢得重要奖杯，这是我签约以来的目标。”

曼联将在周一对阵阿森纳，然后在欧联杯客场挑战阿尔克马尔。