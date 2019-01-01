林德洛夫：曼联“遇弱不强”导致球队表现“糟糕”

这名瑞典后卫呼吁红魔要像对待重量级对手一样重视与所谓的弱队的比赛。

林德洛夫承认曼联仍然有一个“问题”需要解决，那就是在对阵所谓的弱队时表现“很差”。

红魔继续表现出他们可以为重要比赛而提升比赛水平。

索尔斯克亚的球队差点终结利物浦本赛季在英超联赛的不败纪录，同时也把切尔西淘汰了联赛杯。

然而，他们在对阵伯恩茅斯、纽卡斯尔、西汉姆联和狼队时失分。

林德洛夫承认在老特拉福德的表现还有提升的空间，尽管索尔斯克亚的球员们目前在各项赛事中六场比赛取得了五场胜利。

这名瑞典后卫说:“我一直认为，如果我们想回到曼联应该达到的水平，我们需要在一件事上做得更好:那就是每周都赢球。”

“有时候不一定要赢得干脆利落，但无论如何你都应该赢。”

“这里有一点小问题——如果我们对阵豪门，我们都是彼此有联系，并且我们得到不错结果。”

“然后几天过去了，我们遇到了一支实力稍差的球队，然后我们必须以完全相同的方式前进，不能放松。”

“我们开局不错，节奏踢得很快，并各司其职——但我们在20分钟后就没有这些表现了，让比赛变得更复杂，而且踢得很差。”

曼联本赛季另一次惊喜是对阵莱切斯特城。9月在老特拉福德，他们以1比0险胜排名更高的狐狸城。

红魔希望在国际比赛日结束后，当他们回到国内赛场时，能看到2019- 2020赛季的另一个惊喜。

他们将于11月24日做客谢菲尔德联队，谢菲尔德联队在英超联赛中排名第五。

索尔斯克亚的球队在积分榜上只落后对手一分和两名，他们最近几周建立的势头需要保持，如果他们想要获得联赛前四的席位并确保重返欧冠联赛的话。