林德洛夫：我想念穆里尼奥 我亏欠他很多

这名瑞典后卫承认他“亏欠”了这位葡萄牙教练，自从去年12月离开老特拉福德后，他就一直没有执教。

曼联中后卫维克托·林德洛夫承认他很想念穆里尼奥，他认为穆里尼奥给了他在老特拉福德实现梦想的机会。

穆里尼奥在曼联度过了动荡的两年半之后，于去年年底被曼联解雇。在这两年半的时间里，穆里尼奥在曼彻斯特赢得了三座奖杯，并获得了英超联赛的亚军。

葡萄牙主教练在2017年夏天以3100万英镑（4000万美元）从本菲卡签下了这名后卫，他已经成为曼联首发阵容的常客。

林德洛夫渴望看到穆里尼奥尽快回到教练席，并坚称他的前导师仍然是“世界上最好的教练之一”。

“毕竟，他是世界上最好的教练之一，他应该在一家最大的俱乐部工作。在足球世界里我想念他。”林德洛夫告诉《瑞典晚报》：“他是一个出色的教练，一个出色的人，我亏欠他很多。是他给了我在这里的机会，是他把我带进了这里的一切。我非常尊重他，感谢他为我做的一切，从责骂到拥抱。即使我当时不同意，他很有魅力，你会很尊重他。他赢得了一切。无论他说什么，你听就是了。”

林德洛夫在2019- 2020赛季开始时是索尔斯克亚阵容中的关键一员，他和夏天签下的马奎尔组成了强大的后防线。

这名瑞典国脚已经在所有的比赛中出场13次，帮助红魔打进了联赛杯的四分之一决赛和欧罗巴联赛的淘汰赛。