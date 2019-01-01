林加德：重新发现了火花后 我感觉找回了自己

这位老特拉福德学院的毕业生经历了2019- 2020赛季的考验，但是他在最近的比赛中又一次表现得很犀利。

随着26岁的杰西·林加德在最近几周中状态的恢复，他开始感觉曼联又找回了过去的自己。

作为一名老特拉福德青训学院的毕业生，他在2019- 2020赛季开始时就远离了红魔的首发和英格兰代表队的大名单名单。

然而，在与托特纳姆的英超联赛中，他重新获得了球迷的青睐，并在德比战2-1战胜曼城的比赛中保住了自己的位置。

林加德还打进了他自一月以来的第一个进球，那是他在欧联杯对阵阿斯塔纳的比赛中作为曼联队长带领一群年轻球员时打进的。

他告诉天空体育:“我感觉很好，我感觉回到了自己，我感觉状态极好，我感觉很犀利。”

“我喜欢为球队工作，我喜欢赢得比赛和踢比赛。”

当被进一步追问“他认识的杰西”是否回来时，林加德补充道:“是的，他回来了，他回来了，他就在这里。”

“人们会在状态上经历低谷，关键是找到正确的平衡，恢复到我所拥有的寻常状态。”

“当你不打球的时候，你当然会感到沮丧。当你继续前进并试图产生影响时，你仍然需要有正确的态度和正确的心态。我感觉在对阵谢菲尔德联队的比赛中我做到了，从那以后我就一直在保持着。”

在索尔斯克亚统治的大部分时间里，曼联一直在努力保持稳定，现在他们重新找回了作为一个整体的激情。

背靠背的胜利让他们在积分榜上排名第五，并希望能拿到欧冠席位。

他们还有一场与科尔切斯特的联赛杯四分之一决赛，以及一月开始的足总杯。

林加德承认红魔现在感觉很轻松，但是他说他们不会被冲昏头脑。

他补充道:“我们不能太高兴了，我们还有赛季剩下的比赛要打。”

“每一场比赛我们都会全力以赴，专注于下一场比赛，我们不想去想之前的胜利，但显然你会从这场比赛中获得自信和快乐。”

“对我们来说，最重要的是努力工作，一起工作，一起度过困难时期。

“我们会经历一些波折，但现在是巩固和保持这种势头的时候了。”

曼联的下一场比赛将在周四的欧罗巴联赛中主场迎战阿尔克马尔，索尔斯克亚的球队已经安全晋级32强了。