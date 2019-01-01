林加德质疑曼联心态：还没踢就以为自己赢了

红魔前锋暗示他的球队以为他们已经赢得了比赛，所以才会输给了弱队。

杰西·林加德呼吁曼联在本赛季对阵中下游俱乐部的比赛中丢分后，要改变他们的心态。

虽然红魔在12月成功地击败了曼城和托特纳姆热刺，但他们也与埃弗顿战平，最近0-2输给了沃特福德。

这些断断续续的结果使得索尔斯克亚的球队在英超联赛中排名第八，比排名第四的切尔西少了7分。

在曼联下一场对阵纽卡斯尔的比赛之前，林加德暗示他的球队在对阵弱队时的挣扎可能是一种自满的情绪。

“这是奇怪的。也许是心态的问题。也许是我们在比赛前的心态让我们以为已经赢得了比赛。如果我们保持对阵曼城和托特纳姆热刺时的状态，我不明白为什么我们不能赢得每一场比赛。”

“我们的心态似乎在改变。为了在本赛季余下的比赛中保持这种稳定性，当我们面对中游球队的时候，我们需要有和对阵曼城和托特纳姆热刺时一样的心态。当我们开始的时候充满活力，我们会给其他球队带来很多麻烦。”

27岁的林加德最近在欧罗巴联赛对阵阿斯塔纳的比赛中担任红魔的队长，他渴望继续为俱乐部的年轻球员树立榜样。

“我现在介于两者之间。我在赛季开始的时候说过，我想成为球场内外的领袖。”他说：“我一直在队伍中前进，但现在我想承担起领导责任，在比赛前的更衣室里更负责任一点。我已经开始这么做了。”

“我们现在有很多青训球员。他们的表现非常出色，我们也有经验丰富的球员赢得了奖杯。这种混合目前对我们来说非常有效。”

加雷斯·索斯盖特的英格兰队目前前场人手充裕，但是红魔前锋并没有放弃再次进入三狮军团的希望。

“我百分之百地决心回来。”林加德说：“我回到了过去的自己，这是奥莱和加雷斯（索斯盖特）想要看到的。对我来说，在曼联做得好，英格兰的召唤自然会来。我必须保持我在过去几场比赛中的状态。”