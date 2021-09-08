林加德能够给曼联提供一些不同的东西 但索尔斯克亚会注意到吗？

红魔主帅本赛季有无数的进攻选择，但是这位28岁的球员能进入挪威人的计划吗？

林加德正处在一个十字路口，但这已经不应该再让人感到惊讶了。

28岁的他的整个职业生涯可以被视为一系列的岔路口；这是一段永无止境的旅程，充满了潜力，却没有连贯性。

这是一个来自精英俱乐部的青训学院毕业生走过的老路，他们没有足够的能力在每场比赛中首发，但他们与俱乐部的情感纽带使得尽管只有最微小的出场机会，也无法抗拒。

这种吸引力是强大的，而对于林加德来说，似乎特别不幸的是，他一直徘徊在接近曼联一线队球员的位置，但却始终略低于球队要求的水平。

这让他在十字路口犹豫不决，无论报价有多好，他都无法离开自己的青训俱乐部。据报道，林加德拒绝了西汉姆的邀请，转而选择在老特拉福德争取一席之地。上赛季林加德在西汉姆表现出色，16场比赛进了9球。

林加德冒了巨大的风险，而历史证明，这将会是一个错误的选择。

在过去7年里，他只参加了133场英超联赛，而且从来没有一个赛季首发超过20场。换句话说，在他巅峰时期的最后几年里，林加德至少有一半的职业生涯是在板凳上度过的。

显然，林加德希望他上赛季下半段的出色表现改变了索尔斯克亚的看法，而如果索帅忘记了林加德的能力，那么这次国际比赛日又是一个很好的提醒，毕竟新赛季前3轮只得到4分钟的出场时间并不是什么好的迹象。

此外，尽管林加德在索尔斯克亚的带领下经历了历史性的困难（在1月份租借加盟西汉姆之前，他在2020-21赛季没有上场一分钟），但有很多战术上的原因让他能在本赛季发挥重要作用。

在英格兰4-0战胜安道尔的比赛中，林加德贡献两球一助，表现很好，这表明了他在攻击型中场这个位置上的作用，不仅展示了他的杀手本能，还展示了他的球商和战术灵活性。

当然，索尔斯克亚需要更多像林加德这样的球员，可以在球场上踢多个位置，可以像周日晚上在温布利那样单场换两次位置。

目前，博格巴经常踢左路，尽管他倾向于在中路活动，而曼联的其他边锋——拉什福德，桑乔和马夏尔——则是更直接的盘带狂魔。

林加德在边路的作用很微妙，他能从两边流畅地向前传球，这在曼联球员中是独一无二的能力。

这是一个至关重要的细节：索尔斯克亚在带球推进方面的无能——当面对铁桶阵时，球队的U型传球结构让人疲惫不堪——意味着他需要像林加德那样聪明的人来克服这一缺陷。

林加德在盘带过程中向前传球的能力尤其出色，他能通过一次巧妙的触球撕裂对手中场线，让球队发起进攻。

在对阵安道尔的上半场比赛中，他在这方面就做得非常出色，而上赛季，他平均每90分钟完成3.33次向前跑动，排名英超第14位，拉什福德是唯一一个这项数据比他更高的曼联球员。

这种在狭窄空间中的活动能力一直是林加德的特点，但只是断断续续，没有最终结果。这就是为什么他看起来总是那么“有潜力”；一个28岁的人总是展现出20岁时的潜力。

但自从他去了西汉姆之后，这一点似乎已经改变了。虽然林加德在西汉姆的9个进球和4个助攻是连续出现的（在效力西汉姆的最后6场比赛中，他只贡献了1个进球），但本周在国家队的强劲表现表明，林加德并不是一个时好时坏的球员。

林加德想要在场上变得更加无情，似乎就需要在其职业生涯中第一次连续踢上比赛，而这也是为什么他没有选择在8月份重新加入西汉姆的决定看起来很糟糕。

无论他在对阵安道尔的比赛中表现得多么出色，在索尔斯克亚的带领下，林加德仍然不太可能连续登场，这一点他的英格兰主帅非常清楚。

索斯盖特说道：“我们知道林加德面临着挑战，他也知道他在曼联的进攻球员中面临着巨大的竞争，但曼联也有很多不同的比赛要踢，所以希望他能接受这个挑战。”

即使林加德可以继续取得远高于他预期的总进球（上个赛季他的预期进球数为5.72个，最终打进了9球)，并证明他在2020-21赛季的表现是自己变得更好的标志，这无疑仍是一个巨大的挑战。

要让人们相信他的才华需要敏锐的状态，对于很多人来说，林加德在对手后场之外的出色表现并没有引起人们的注意。

但这应该引起人们的注意，上赛季林加德策动了5个进球，这在英超联赛排名第二，仅次于布鲁诺-费尔南德斯（7个），而林加德仅仅在英超出场了16次。

这是关于林加德对比赛微妙而又不可或缺的影响的最重要的统计数据，也许比他上赛季每场1.1次盘带和1.1次关键传球更有意义——这些数据无法让他进入曼联的首发名单。

索斯盖特说道：“在过去的12个月里，他从一段困难时期出色地反弹了回来，现在他展示了自己的能力。”

索斯盖特说得对，但是拥有能力并不等同于拥有足够的能力去为一支追逐冠军的球队效力。最近的这个职业生涯十字路口再次表明，林加德似乎陷入了出色和精英级之间的两难境地。

林加德对曼联来说可能是一笔财富，但对于西汉姆来说，他将是一个更重要的球员。