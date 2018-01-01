林加德：穆帅时期成绩不好 每个球员都受到影响

自从穆里尼奥离开老特拉福德后，红魔的状态开始回升并赢得了最近两场比赛。

林加德揭露了在导致穆里尼奥被解雇的噩梦般在任期间至于曼联球员上的心理压力。

葡萄牙人离开曼联后，俱乐部在英超联赛中排名第六，落后领头羊利物浦19分。在他的最后一场比赛后，利物浦3:1大胜葡萄牙人。

在穆里尼奥的带领下，俱乐部在本赛季17场联赛中输掉了5场，他们沉闷、死气沉沉的比赛表现使得球队在积分榜上停滞不前，以至于董事会不再相信主教练有能力号召他的球员来拯救球队的赛季表现。

林加德在曼联5:1战胜卡迪夫城的比赛中攻入两球，这是看守教练索尔斯克亚执教的第一场比赛。

“是的，这当然会影响到你。”当被问及糟糕的结果时，他告诉英超联赛。

“但另一方面，我想你得过你自己的生活。”

“我的意思是，在某些比赛中，你不可能每场都打得很好。”

“这意味着你会有一些低潮，但就像我说的，这是回归基本的时候，一两个触球，跑动和铲球，也许当你来到训练场的时候，可以做一些跑动的事情。”

穆里尼奥离开之后，曼联在两场比赛中攻入8球，并在节礼日以3:1击败了哈德斯菲尔德城，没有拉开与前四名的积分差距。

在对阵卡迪夫的比赛中，这支球队打出了本赛季最强的进攻表现，自弗格森爵士最后一次执掌球队以后首次在一场比赛中攻入5球。

林加德说:“当你真正上场的时候，你必须踢球，必须训练，必须学习，必须百分之百地投入。”

“这是你多年来一直在做的事情，也是你未来想做的事情。”

“所以只要你在每周内都投入100%的时间，我认为没有人会有不同的看法。”