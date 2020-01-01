林加德：梅西小罗是我偶像 梦想达到92班高度

这位曼联球星透露自己年轻时曾试图模仿小罗与梅西，并希望能达到92班的高度。

杰西·林加德声称，他曾试图在球场上模仿巴萨的梅西以及曼联的92班球员，比如贝克汉姆和斯科尔斯。

这位27岁的球员是老特拉福德著名的青训体质出产的另一位球星。

当他在队伍中崭露头角时，上一批本土天才还没有退役，并在弗格森爵士的执教下继续统治英格兰国内联赛。最后林加德的耐心得到了回报，截至目前他已经代表曼联在各项赛事中出场了202次，并代表英格兰出场了24次。

其他球队

目前他已经成为了一位球星和青训中的榜样，不过他承认，在自己职业生涯的前期，也曾有过一些崇拜的对象。

林加德告诉曼联官网:“我曾经看过罗纳尔迪尼奥、伊涅斯塔和梅西的比赛。但很明显，在俱乐部里，我最经常看的还是吉格斯、斯科尔斯、贝克汉姆、尼基·巴特、内维尔这些92班球员。”

“我过去经常在家看他们的所有比赛视频，所以我对他们的表现非常了解。他们都是英国球员，都到达了最顶级并赢得了很多奖杯，所以在我小的时候，看到这些会让我倍受鼓舞。我想‘我很年轻，但最终我会达到他们的高度，我想知道他们是如何做到的’。”

“所以我想说，92班的前辈们给了我许多动力。”

当被问及他希望为自己的比赛增加哪些能力时，林加德表示:“很明显，你会观察其他球员，并试图从他们的比赛中吸取一些东西。”

“每个球员都有自己的天赋和能力。你可以观察其他球员并将他们的比赛中的不同元素添加到你自己的比赛中。”

“有时候我会看梅西踢球，看看他有多犀利。”

林加德于2014年8月首次代表曼联出场，但他不得不等到下个赛季才在范加尔的带领下成为老特拉福德的一线队常客。

在更换经纪人之后，林加德目前正深陷转会传闻中，不过他与曼联的合同要在明年夏天才会到期，其中还包括了一条延长一年合同的条款。”