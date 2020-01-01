林加德：格林伍德左右脚均衡 具备成为顶级球员的一切

红魔中场是这名年轻前锋的超级粉丝，并认为其能在老特拉福德成长为一名顶级球星。

杰西·林加德称赞了曼联年轻前锋梅森·格林伍德的潜力，而这位英格兰国脚甚至也无法确定自己队友的哪只脚更灵活。

尽管年仅18岁，但这位来自老特拉福德青训营的领军人物仍被寄予厚望。

对于格林伍德来说，2019-20赛季是一个突破性的赛季，他在36场比赛中打进了12球。他也被拿来和前曼联球星罗宾·范佩西作比较，曼联希望看到一位土生土长的天才追随前辈在英超中的辉煌脚步。

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林加德认为格林伍德肯定能成长为顶级球员，他拥有达到那一高度的所有品质。

这名年轻球员最大的特点之一是双足能力强，无论是左脚还是右脚均没有太大的差别。

林加德在接受天空体育采访时谈到了他的同校毕业生格林伍德:“他对足球很了解，他左右脚都可以射门，直到今天我都不知道他到底哪只脚更好，他可以用左脚罚任意球，用右脚来踢角球。”

“当获得比赛机会的时候，他就会展现自己的能力。这与年龄无关，只要你能在那场比赛表现出色，为球队做出贡献，你就会成为一线队的一员。他现在成长速度很快。”

格林伍德目前仍处于自己成长的关键时刻，这位来自布拉德福德的小将是一块未经雕琢的璞玉，需要更多的时间来打磨。然而，他的潜力和对自己能力的信心是毋庸置疑的。

尽管格林伍德缺乏经验，但他在场上和场下都表现得很棒，林加德承认他很容易就融入了一个明星云集的豪门。

这位27岁的组织核心补充道：“梅森是一个厚脸皮的家伙，是一个很好的年轻人，在更衣室很有风度，也很会开玩笑。”