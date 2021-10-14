林加德：我和穆里尼奥关系不错 但他不喜欢球员受伤

这位英格兰国脚在过去的12个月里经历了命运的逆转，但他也经历了一些黑暗的日子

林加德公开了他在曼联和英格兰失去位置时所经历的痛苦，但他很高兴能度过那些黑暗的日子，并朝着更光明的未来努力。

曾经有一段时间，这位28岁的球员跌到了谷底，即使他和穆里尼奥有着良好的合作关系，也无法阻止他质疑自己是否还能找到踢球的感觉。

在2020-21赛季被租借到西汉姆的一段时间里，林加德发挥出了最好的水平，现在他能够积极地回顾那些为他赢得索尔斯克亚、索斯盖特和费尔南德斯青睐的经历。

在穆里尼奥2016年到来之前，林加德在老特拉福德享受了一个突破性的赛季，在伤病开始出现之前，他将成为葡萄牙人的常规球员。

他在接受The Players ' Tribune采访时谈到了与世界足坛最有魅力的教练之一穆里尼奥的合作：“我不得不说，我和穆帅的关系总体上很好。他对我很好。在受伤之前，他信任我，让我参加重要的比赛。我们赢得了奖杯，他让我成为了赢家。他能激发出你的另一面。”

“他也喜欢和他的球员有私人联系。有时候我一看手机就会收到他的视频电话，不知道从哪里冒出来的，只是来看看你在干什么。”

“起初我觉得这种做法很奇怪。他会打电话说‘嘿，杰西，你在做什么？’我会说，‘呃，只是在休息，看电视……(尴尬的沉默)……你又在做什么？“哈哈哈！”

“我觉得很有趣。说句公道话，这显示了他有多在乎我们。但就伤病来说，是的，这很艰难，因为他不想听这些。””

在2018年和2019年期间，林加德的腹股沟、腿筋和膝盖都出现了问题，迫使他定期上接受治疗，无法保持稳定的出场。

当他在俱乐部和国家队的出场顺位逐渐下降时，这位中场球员开始怀疑这一切是否值得，谈到职业生涯的那段时间，林加德表示：“我无法回到过去的状态，我的精神和身体都在挣扎。还有场外的事情，我妈妈在和抑郁症做斗争。这件事我之前说过，虽然这不是这个故事的主题，但这也影响了我，毕竟那是我妈妈，你懂我的意思吗？”

“不踢球只会让事情变得更糟。但当我最终上场的时候，即使我恢复了健康，我也不再是之前的自己了。我的家人经常来看比赛，但他们甚至都无法看我踢球。他们说我在比赛中像是局外人，就像一个幽灵一样，不是以前的我。”

“我甚至记得布鲁诺-费尔南德斯在比赛前对我说‘今天我想看看我认识的那个林加德’。当时我满脑子想的都是‘伙计，我不能，因为这不是我！’”

“我爱足球，直到死亡，但有时我也会想，‘我再无法坚持下去了。’”

林加德最终在2021年1月被租借到西汉姆，并在16场比赛中为铁锤帮打进9球并送出4个助攻，如此出色的表现让林加德找回了信心。

本赛季至今他在曼联出场6次，在英格兰也出场6次，那些从未对他失去信心的人很高兴看到这个充满活力的人再次享受起足球，并证明任何怀疑他的人都是错的。

林加德谈到自己的状态复苏时说道：“布鲁诺-费尔南德斯在接受曼联采访时曾说我是‘英超最好的球员’……你能相信吗？这是布鲁诺说的！”

“我非常喜欢布鲁诺，在我外租期间，他一直在给我发短信表示支持，能得到他这个级别的球员的认可真是太棒了。”

“不过，我并没有超常发挥，你在西汉姆看到的林加德只是一切顺利时的我，让我们称之为林加德的升级版，林加德2.0吧。”

“当我回到曼联时，我感觉像变了一个人。我更成熟，更自信，我承担起了更多的责任。说句公道话，我要感谢莫耶斯和西汉姆的球员们。”

“我对这个赛季非常兴奋，如果你一辈子都效力一支俱乐部，这么说可能听起来很好笑，但我真的很想让人们知道我能做什么，你明白我的意思吗？”