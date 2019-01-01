林加德回顾世界杯半决赛失利：我们太膨胀了

三狮军团在一年后又再迎来四强比赛，球队中场林加德希望能从世界杯的失利中吸取教训。

曼联中场杰西·林加德，英格兰队在去年世界杯半决赛对阵克罗地亚的比赛中变得自满，最终被更有大赛经验的球员击败。

三狮军团正在准备周四的另一次四强比赛，这次是在欧洲国家联赛中对阵荷兰队。

加雷斯·索斯盖特的球队在去年夏天取得了英格兰自1996年以来最好的大赛成绩，但最终还是被克罗地亚击败，尽管在第5分钟，基兰·特里皮尔的任意球让英格兰领先。

下半场伊万·佩里西奇的进球将比赛带入加时赛，马里奥·曼朱基奇在比赛还剩11分钟时将比分改写为2-1，确保克罗地亚在决赛中面对法国。

在与前阿森纳前锋伊恩·赖特一起拍摄YouTube视频时，林加德回顾了这场比赛：“我觉得我们想得有点太超前了，以为我们能赢。然后我们在最后变得自满，我们应该专注于眼前的比赛。整届赛事都在那里，那将永远留在记忆中。”

克罗地亚在决赛中以2-4负于法国队获得亚军，而皇家马德里中场莫德里奇则获得了世界杯的最佳球员奖。

他说:“我认为这是一种经验，他们有莫德里奇和拉基蒂奇，他们以前也参加过（大赛）半决赛，他们知道如何处理情况。”

英格兰在欧国联小组赛中以2-1击败克罗地亚，确保了晋级决赛圈的资格。

林加德入选了对阵荷兰队的23人大名单，但去年夏天半决赛的得分手特里皮尔却排在右后卫特伦特·亚历山大-阿诺德和凯尔·沃克之后无缘大名单。

这名托特纳姆热刺后卫承认他应该受到冷遇，尽管上赛季他的表现低迷，并且受了一些轻伤。

如果英格兰队在对阵荷兰队的比赛中取得胜利，那么他们将与葡萄牙队和瑞士队的胜者争夺冠军。