极具开创性 巴黎圣日耳曼利用加密货币赞助梅西交易

这位阿根廷巨星未能与巴萨续约，但现在他已加盟巴黎圣日耳曼

梅西在巴黎圣日耳曼的历史性合同让这位阿根廷人得到了很多“粉丝代币”，法甲巨头使用加密货币为这笔令人震惊的交易提供了部分资金。

六届金球奖得主向巴塞罗那告别，诺坎普的财政问题使阿根廷人无法继续为他唯一代表过的俱乐部效力。

巴萨的损失就是巴黎圣日耳曼的收获，这支雄心勃勃、大手笔投资的球队在他们众星云集的阵容中增添了一名空前伟大的球员。

梅西已经与巴黎王子公园签下了一份待遇丰厚的两年合同，巴黎圣日耳曼在俱乐部官方网站上公布了他们是如何完成这笔交易的：“世界上首笔如此高调的签约，梅西收到了大量的‘$PSG球迷代币’。”

“在球员的欢迎礼包中加入$PSG球迷代币，立刻将他与全球数千万巴黎圣日耳曼球迷联系在了一起。此举进一步确立了巴黎圣日耳曼作为世界上最具创新性和先锋性的体育品牌之一的地位。”

“代币的加入很好地说明了俱乐部一直在寻找增加和多样化收入来源的方法，以继续发展成为一个全球品牌。”

“2018年，巴黎圣日耳曼在区块链的世界中迈出了开创性的一步，成为首家与Socios.com合作的体育品牌。从那时起，巴黎圣日耳曼和Socios.com就一直在一起合作，利用这种新的独特的方式来连接俱乐部和球迷，最好的还在后面。对于巴黎圣日耳曼在世界各地的数千万支持者来说，球迷代币已经成为一种与俱乐部互动的创造性方式。”

“巴黎圣日耳曼的球迷在Socios.com上非常活跃，充分利用了大量的互动机会。通过$PSG球迷代币，全世界的球迷有机会选择在关键比赛前在更衣室的墙上写什么样的激励语句，评选赛季最佳进球，或俱乐部的赛季最佳球员评选。球迷们也能通过应用平台体验来自一线队球星的独特的个人视频通话，未来几周和几个月，我们还会推出更多激动人心的互动活动。”

“围绕俱乐部繁忙的夏季转会窗口中最新签约的炒作引发了对$PSG球迷代币的巨大兴趣，在梅西转会前几天，交易量已超过12亿美元。”

巴黎今夏已经签下了梅西、拉莫斯、多纳鲁马、维纳尔杜姆和阿什拉夫，但只有阿什拉夫是需要付转会费的，其他四人均为免签加盟。

这有助于他们遵守财政公平规则，俱乐部也充分利用其他机会——比如加密货币——在不违反欧足联规定的支出规则的情况下加强阵容实力。

巴黎圣日耳曼首席赞助官马克-阿姆斯特朗谈到了梅西的交易时表示：“完全接受Socios.com和$PSG球迷代币已被证明是一个巨大的成功，我们已经能够接触到新的全球受众，创造了巨大的数字收入流。”

Chiliz和Socios.com的首席执行官亚历山大-德雷弗斯则补充道：”巴黎圣日耳曼正从他们大胆的做法中收获回报，我相信这可能是一个新趋势的开始，因为球迷代币和Socios.com在体育界的最高水平上发挥着越来越突出的作用。“