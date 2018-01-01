板凳待遇无限延长 拉比奥特已决定离开大巴黎

巴黎圣日耳曼体育主管恩里克确认，拉比奥特即将离队。

大巴黎体育主管恩里克确认，拉比奥特“误导”了俱乐部，而因离开俱乐部的可能性非常大，他将被安排在替补席“一段时期，多久尚不得而知”。这位天才中场与俱乐部的合约在赛季末即将结束，但他却迟迟不愿与法甲巨人签下新的合同，而另外，众多英超俱乐部也与拉比奥特传出了绯闻。

恩里克愤怒地表示，拉比奥特及其团队近日的所作所为是对俱乐部和球迷的“不尊重”。当被问及是否有计划来说服这位年轻的球员留下来时，恩里克对雅虎体育说道：“现在来看，没有。这是在我和球员们开过会后由俱乐部做出的决定。”

“拉比奥特告诉我，他不想更新自己的合同，希望在赛季末以自由身的身份离开俱乐部。这对他来说，得到的结果相当明显：呆在替补席上，多久不确定。”

一些报道暗示，虽然在本赛季已为俱乐部出场20次，但拉比奥特渴望迎接新的挑战；而恩里克则表示，在刚刚不久前，双方还就新合约展开过积极地探讨。

“几个月前，我们和他的经纪人在就他留队并签订新合同的事宜上还积极地交换了意见，当时情况很乐观，我们也接受了球员提出的有关上场的一切条件，以便让他在接下来的几年内依然能留在这里。”

“但不幸的是，关于此的讨论从现在起将被完全停止。”

拉比奥特从大巴黎青训一路成长为第一梯队的球员，在近几年，他在首发阵容中的地位越来越重要。

恩里克强烈批评了拉比奥特处理目前情况的方式，并认为他对自己从少年时就效力的俱乐部应该多些尊重：“球员及经纪人似乎在几个月内把我们耍得团团转，我必须要说这种状况是对俱乐部和球迷的极大不尊重，特别他还是一位从青训就开始为俱乐部效力直到成长为一线队员的球员，并且总能得到俱乐部的全力支持。”

众多英超俱乐部，包括热刺和利物浦都被传对拉比奥特有意，而在赛季末，大巴黎是否仍会出售拉比奥特还尚未确定。