杰纳斯猛烈抨击埃梅里：新战术踢得毫无章法

前热刺中场球员也把枪手表现不佳的的责任推给了主教练。

阿森纳在对莱斯特城的比赛中踢得毫无章法，杰纳斯向主帅埃梅里踢出了更多的批评。

这名前托特纳姆中场球员加入了前阿森纳传奇伊恩·赖特的行列，谴责前塞维利亚主教练在球队0-2被一个在各个方面都很优秀的球队击败时表现得软弱无能。

埃梅里换了一个战术，但球员们似乎不知道如何在他们的新阵型中发挥，杰纳斯认为他们没有做好充分的准备。

“看起来不太好。今天是他们第一次打三后卫，你可以看出来。他们没有计划，完全没有方向，”这位代表英格兰出场21次的球员在当天的比赛中说。

“当他们确实带球前进，他们却没有信心，他们不想进攻。他们用消极的和倒退的回传来处理球，或者是向两侧横穿。”

“他们好像在等着对手抢断，莱斯特没有让他们失望。”

“阿森纳没有足够的实力在这样的体系中踢球，总是犯错。”

根据杰纳斯的说法，缺乏理解和准备导致阿森纳浪费了他们最好的资产。

他还认为，球员无法适应新的体系或比赛形势，这对他们的教练造成了不良影响。

“奥巴梅杨一度打右边锋，贝莱林本应该告诉他把位置让开。”

“在球场的另一边，拉卡泽特正在打左边锋。你怎么可能有机会踢防守反击的足球呢？”

“完全没有认识到他们需要改变体系或节奏，这令人担忧。”

“这让我们很为埃梅里担心。”

本赛季迄今为止，阿森纳在12场联赛中只赢了4场，而且自9月初以来只赢了两场。

他们离冠军联赛的资格还有8分的差距，落后领头羊利物浦14分。