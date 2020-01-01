杰登·布拉夫：德甲诸队期待的曼城“新桑乔”

17岁的荷兰边锋已经在伊蒂哈德的青年队崭露头角，但想要进入一线队，这名年轻人还需要再接再厉。

许多德甲球队都期待着能够像多特挖到桑乔一样，找到属于自己的边路新星。那么曼城青训仍然是实现这一想法的最佳选择，因为他们已经有了符合要求的杰登-布拉夫。

布拉夫有着和桑乔相似的技术特点，特别是在跑位和节奏方面，这也令他能够轻松晃开对方的防守。

和桑乔一样，布拉夫也是比赛中的赢家，他们都能够在长途奔袭之后撕开对方防线，并且具备从两个边路内切完成射门的能力。另外，他们都拥有非凡的自信，无惧大场面带来的挑战。

其他球队

这也是德甲球探经常会前往曼城青训考察布拉夫的原因。

从英格兰的青训进入德甲一线队效力这条路经过桑乔的试探，已经被确认是切实可行的。尽管当时桑乔选择德国存在一定的风险，毕竟放弃进入英超冠军阵容的机会并不是一件容易的事。

莱比锡红牛从布拉夫之前在青年足总杯中出场时就已经注意到他，而包括多特在内的其他德甲球队，也对这位荷兰U17国脚很有兴趣。大黄蜂必须要为桑乔离队的可能性做好准备，英格兰边锋被认为会在今年夏天以1亿身价重返英超赛场。

今年8月，布拉夫才会年满18岁，理论上他还有很多时间好好历练。但他已经迫不及待地想要开启自己的一线队生涯。

他告诉Voetbalzone：“我希望能够在下赛季进入某支一线队效力。在曼城或者其他地方，我们将看看会发生什么。”

“很多人都和我聊过，我必须不断进步，这是一个很重要的赛季。”

虽然能力毋庸置疑，不过布拉夫至今都没能为曼城一线队效力过哪怕1分钟，甚至没有入选过比赛日的大名单。青训方面也认为这些都不是本赛季会发生的情况。

布拉夫相信自己已经为此做好准备。但瓜迪奥拉需要的，是能够在训练中打出比赛感觉的球员。这位阿姆斯特丹出生的小将现阶段能够依赖的，仍然只是他过人的天赋。

5岁的时候，布拉夫在ASV Fortius正式受训。1个月之后，他就已经可以与7岁的孩子一起踢球了。

很快他获得了前往阿贾克斯“Talentendagen”训练营的机会，但他似乎并不享受其中。

布拉夫告诉Voetbal International：“那时候我还很年轻，我就想好玩，但阿贾克斯一点不好玩。那是从很小的时候就开始涉及严肃的商业。”

或许也是为了避免过早接触商业模式，布拉夫先后拒绝了职业球队FC Volendam和FC Utrecht的邀请，加入了业余球队AFC Amsterdam。在这里，他的天赋闪现再次得到了阿贾克斯的认可，不过布拉夫还是转而选择了埃因霍温。

而在埃因霍温度过的那段岁月也让布拉夫心有余悸，他曾在接受NOS的采访时说道：“他们没能好好对待我。我谈到了别的俱乐部，他们就认为我是想转会。”

“从那时起，我就一直坐在替补席上，他们拒绝让我跟随荷兰国家队一起去参加一个青年赛事。”

这时，曼城出现了，这家英格兰俱乐部给了布拉夫继续闪光的机会。去年的U17世界杯上，布拉夫帮助荷兰闯入半决赛的精彩表现给蓝月亮的球探们留下了深刻影响。

虽然布拉夫有可能在明年夏天进入曼城一线队，但如果他的确希望更快完成这个步骤，并且考虑到德国俱乐部对他的期待，那么他选择成为“新桑乔”也就在意料之中了。