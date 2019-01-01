杰拉德盛赞亨德森：巨大巨大超级超级的职业球员

流浪者队主帅杰拉德在利物浦夺得欧冠后称赞了他的前队友亨德森。

利物浦传奇人物杰拉德将亨德森称为“终极职业球员”，此前这位红军中场队长带领球队赢得了欧冠冠军。

这位前桑德兰中场在决赛中帮助红军2-0击败托特纳姆热刺，带领红军在马德里赢得了欧洲冠军，此前他们在半决赛中逆转了0-3落后巴塞罗那的局面，创造了欧冠半决赛历史上最大的逆转。

前利物浦队长杰拉德认为现在的队长值得他的成功，因为他的行为方式。

“当乔丹(亨德森)把奖杯举过头顶时，我的第一感觉是骄傲。”杰拉德告诉《泰晤士报》：“我为利物浦重返欧洲足球之巅而自豪，尤其为乔丹而自豪，因为我知道他工作得有多努力。我知道他做出的牺牲，他承受的压力和审视。如果要我说出一个我认为是终极职业球员的名字，乔丹一定会名列榜首。他的生活方式是完美无缺的。有些人看不到幕后的东西，健身房的工作，他的饮食方式，但他是一个令人难以置信的榜样。他是无私的。他把自己排在队伍的最后面，因为他首先照顾其他人。他把乔丹·亨德森放在最后。”

杰拉德也提到了亨德森作为一名球员的能力，他坚持认为这位中场球员比人们通常认为的要好得多。

“所有这些都很重要，当然，他也是一名顶级球员。他拥有强大的跑动能力，你可以信赖他的控球能力，良好的传球范围，在过去的几个月里，他已经勇敢地迎接挑战，推动利物浦前进，并进入最佳状态。这是关键。你不能仅仅依靠成为一名超级好人就留在利物浦，”杰拉德说：“乔丹也有他的(批评)，但他处理得很好，最好的办法就是让你的足球来说话。这就是他所做的。他将继续这样做。”

这位流浪者队主帅承认，他希望他的老东家在主教练尤尔根·克洛普的带领下获得的第一座奖杯能激励他们在接下来的几个赛季赢得更多的奖杯。

“我希望这将成为他举起更多奖杯的催化剂。我知道这就是他想要的，主教练想要的，球迷也想要的。我相信尤尔根会让球队从季前赛开始再度发威。”