杰拉德：我爱梅西 但范戴克百分百该得金球奖

阿根廷人的“头号球迷”认为，这位利物浦后卫将赢得2019年备受瞩目的个人奖项。

利物浦传奇人物斯蒂文·杰拉德表示，维吉尔·范戴克“百分之百”应该获得金球奖，因为他在欧冠比赛中“完美”的表现。

范戴克有望获得今年的足球界个人最高奖项，他将与巴塞罗那的超级明星梅西一决高下。

前者在利物浦度过了一个星光闪耀的2018-19赛季，帮助他们举起了第六个欧洲冠军奖杯，同时在本赛季英超联赛中以明显的优势领跑积分榜。

与此同时，梅西在巴萨成功的西甲卫冕中发挥了关键作用，但在欧冠半决赛中输给利物浦，以及在国王杯决赛中输给瓦伦西亚，这一切都掩盖了他个人的贡献。

目前执教苏格兰流浪者队的杰拉德承认自己是“梅西的头号球迷”，但毫无疑问，范戴克将在下个月获得金球奖。

在流浪者与费耶诺德的欧联杯平局后，当一名荷兰记者问杰拉德这位利物浦后卫是否应该获胜时，杰拉德回答说：“是的，100%。毫无疑问，我是梅西的头号粉丝。我喜欢这个球员。在他的比赛中，助攻和进球的数字是惊人的。我绝对是梅西的球迷。但是如果你谈论一个球员一年多来的稳定性，他赢得了欧洲冠军杯，并且在每一场比赛中都完美无瑕，这意味着你应该赢得金球奖。”

今年9月，范戴克在国际足联最佳球员评选中排名第二，仅次于梅西，但今年8月，他击败了阿根廷人，获得了欧足联年度最佳球员的称号。

梅西是击败范戴克赢得第六个金球奖的热门人选，但在最后的投票中，这两人还将面临来自巴黎圣日耳曼的姆巴佩和尤文图斯超级球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多等人的竞争。