杰拉德希望与兰帕德穆里尼奥在英超一较高下

这位流浪者教练喜欢和两个前英超对手斗智斗勇，但是他不会过早的接手红军。

流浪者队主教练史蒂文·杰拉德对弗兰克·兰帕德赞赏有加，但他也承认，希望能在英超联赛中与老队友一较高下。

杰拉德和兰帕德在十多年的时间里组成了三狮军团的核心，在2014年世界杯结束前，他们都曾为国家队出场100多次。

两人都决定当教练，杰拉德目前在苏超流浪者掌舵，这是他的第一份成年队执教工作，之前他曾在利物浦青年队执教。

其他球队

兰帕德在夏天从德比郡来到了切尔西，在周六以2-1击败热刺之后，他带领蓝军巩固了英超前四位置。

杰拉德很高兴看到他的前队友获得成功，特别是在切尔西被禁止转会的情况下。

“我很欣赏弗兰克，他在转会禁令期间带领切尔西在世界上最大的联赛前进。我为他的前队友感到骄傲。”

“这自然会让我和弗兰克相比较，因为我们在球员时就有这种比较。”

“我们可以一起比赛吗？谁是更好的？这其中仍有一些因素，但事实是，我们从事的是两份完全不同的工作。”

当有人建议他们可以在教练席上延续他们以前的英超竞争时，杰拉德承认他喜欢这个想法——尽管他并不急于在安菲尔德接手。

“我相信弗兰克也有同样的想法。但我也想成为穆里尼奥的对手。”他补充道：“我能理解为什么（人们认为我可以接替克洛普），因为我当了这么长时间的队长，而且有一大部分球迷希望我回到俱乐部。”

“但我足够聪明，能够认识到，首先，你必须足够优秀。老板需要认为你是合适的人选。”

“如果我有机会（在利物浦），我会做好充分的准备。你不可能一季一季地计划每件事。如果几个月后情况扭转，你就失业了。”

“我现在准备好接受利物浦的工作了吗？也许没有。”