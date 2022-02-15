杰拉德如何帮助雅各布-拉姆塞成长为一名超级巨星

一些完全出乎意料的事情正在阿斯顿维拉发生。

当杰拉德在11月首次被任命为主帅时，没有人能够预料到队里会这么快出现一个超级明星，但在维拉公园球场迎来爆发后，拉姆塞已经迅速成为球队在新主帅下可以实现的成就的一个标志。

令人惊讶的是，这个人不是库蒂尼奥，足球史上第二昂贵的球员，而是20岁的学院毕业生雅各布-拉姆塞。

上赛季，拉姆塞在英超联赛中首发了6次，替补登场16次，他能进入一线队与摩根-桑松和马维尔-纳坎巴的受伤有很大关系。

他看起来很有信心，很聪明，但有点过于犹豫和偏激，这就是维拉经常产出的那种青训球员：有用，但最有可能最终成为一个坚实的英冠球员。

事实上，即使他还在维拉青训学院踢球的时候，他的弟弟亚伦（目前租借到切尔滕纳姆）也被认为是更有前途的球员。

然而，拉姆塞似乎是突然间上升了几个档次，以一种无畏和自信拥抱英超联赛的生活，这使他成为杰拉德手下的常规主力。

在所有数据上——从盘带到传球再到赢得对抗——他每90分钟的数据与上赛季相比都有所上升，不过有一点特别突出。

在2020-21赛季，他每90分钟完成1.25次向前跑动——这是WyScout对"一名球员连续控球，试图拉近球队与对手球门的距离"的衡量数据。

本赛季，这个数据已经翻了一番，达到每90分钟2.49次。

拉姆塞的特点是他的智慧和前插的动力。

这位20岁的球员不断地让自己在半转身时接到传球，准备在控球时向前推进（最著名的是他在对阵诺维奇时的精彩单刀球）或向前锋输送垂直传球。

根据FBRef统计，他是维拉本赛季带球总距离最多的中场球员（3391码），也是维拉带球进入对手后场次数最多的球员（32次）。

这种跑动，冲破防线，冲向对手的心脏地带，显然是他从杰拉德那里学到的东西。

不出所料，拉姆塞的FBRef统计数据显示，他在杰拉德手下取得了巨大的进步。

在2021-22赛季的英超联赛中，他的盘带从杰拉德上任之前的每场1.22次上升到杰拉德上任之后的每场1.97次。

同样，他每场接到38.2次传球，这个数据此前只有28.5次，每场有52.3次触球，这个数据此前只有42.3次。

这描绘了一个参与度更高的球员的形象，他希望得到球并向前带球。

更重要的是，他的带球向前距离现在是每场131.1码，比本赛季迪安-史密斯手下的每场106.8码大大增加，而他的向前传球距离从每场129.4码上升到每场153.7码。

而且拉姆塞只会随着时间的推移变得更好，更垂直。

虽然这其中有很多只是天赋的绽放，但杰拉德也值得称赞，因为他制作了一个复杂的战术体系，并有明确的位置指示——确保拉姆塞总是在正确的位置，并总是有传球选择。

向前传球衡量的是在过去六次传球中，将球向对手球门移动至少10码的传球，或者任何进入对手禁区的传球。

拉姆塞在最近的六场英超比赛中平均有5.1次向前传球，在本赛季的比赛中，这个数字让他在中场球员中排名第三，仅次于布鲁诺-费尔南德斯和获益贝尔。

维拉在向前推进方面的信心在很大程度上归功于他们从主帅的战术中感受到的保证。

杰拉德的4-3-2-1阵型本质上为拉姆塞提供了比史密斯时期更多的传球选择。

使用双10号位球员，他们狭长地分布在中锋身后，给了拉姆塞他喜欢的直传机会。

更重要的是，像库蒂尼奥和布恩迪亚这样有天赋的球员会把防守者吸引到他们身边，这在压缩中场空间的情况下，为拉姆塞打开了空隙，让他可以带球前进。

对手的中场球员以前专注于拉姆塞，现在必须对付维拉的两个10号球员，但维拉更深的交战线也帮助拉姆塞取得了提高。

在杰拉德的带领下，维拉往往只在中场处施压逼抢，而不是像史密斯那样进行高位逼抢，这简化了拉姆塞的位置，使维拉更容易实现从前到后的压缩。

换句话说，拉姆塞身边的球员都知道他们各自的角色，为他的快速进步创造了肥沃的条件。

而看着他在如此短的时间内取得这些进步，确实令人难以置信。拉姆塞从2021-22年在史密斯手下的10场比赛中参与一个进球，到在杰拉德手下的10场比赛中参与5个进球——他在最近的3场比赛中参与4个进球。

这种在门前的效率是最难的，是拉姆塞的提升如此令人兴奋的原因。

拉姆塞在对阵曼联和阿森纳的比赛中都取得进球，证明了自己可以在最高水平的比赛中同样有所发挥，同时在对阵利兹联的比赛中与库蒂尼奥平起平坐，拉姆塞已经确立了自己是英格兰最有天赋的年轻球员之一。