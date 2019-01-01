杰拉德回归红军日期未定：现在梦想还在流浪者

这位传奇的前红军队长仍然在考虑回到安菲尔德，但他声称并不急于离开格拉斯哥流浪者寻找主教练职位。

当谈到重返利物浦的时候，杰拉德没有设定任何目标或可能的日期，这位红军传奇现在专注于在格拉斯哥流浪者实现他的“梦想”。

关于他将回到安菲尔德的猜测仍然围绕着这位前英格兰队长。

杰拉德毫不掩饰他想在某个阶段回到默西塞德郡，出任世界足坛最负盛名球队之一的教练。

他在苏格兰的一段富有成效的时间里，正在履行自己的职责，他第一份一线队教练工作的目标是将流浪者队重新拉回争夺苏超冠军的行列。

完成这项任务是他目前唯一的关注点，他没有立即返回南方的计划。

在利物浦没有他需要考虑的空缺，克洛普在那里仍然有很大的决定权，所以注意力仍然锁定在当下。

当被再次问及他未来的计划时，杰拉德告诉记者:“我非常有动力和雄心，我不会轻率地进入管理层。”

“我想做最好的自己，我觉得我有了不起的工作人员支持，米克·贝尔、加里·麦克阿里斯特、汤姆·科尔肖和乔丹·米尔桑姆。”

“我们感觉我们有一支非常好的球队，我们很享受。”

“我经常被问到我的目标是什么，我的抱负和梦想是什么，我的梦想就是赢得下一场比赛。

这就是我需要关注的。”

“我不需要为这件事或那件事设定时间框架。”

“我真的很享受现在所做的，我很荣幸能在这个位置上，我的重点是接下来的三分或下一个挑战，这就是我所考虑的。”

“这会把我带到任何需要我去的地方，如果那是通往顶峰，那太棒了，但是我现在已经感觉我在为一家顶级俱乐部工作。”

利物浦在英超积分榜上以8分的优势高居榜首，而杰拉德的格拉斯哥流浪者队则在苏超中滑落至第二位——尽管仅仅是净胜球差距使他们落后于老对手凯尔特人。