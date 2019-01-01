杰出的厄齐尔向埃莫里和枪手证明经典永流传

在16强对阵利物浦的比赛中，阿森纳在疯狂的5-5平后惜败于点球大战，他们的德国球员做出了令人印象深刻的回归。

如果梅苏特·厄齐尔在5周的休息后还能有这样的表现，试想一下当他完全恢复状态时他能做些什么?

在对阵利物浦的比赛中，重新回到球场的阿森纳10号球员里表现出色，在5-5战平利物浦的比赛中把对手拖入了点球大战。

厄齐尔助攻一球，并在另外两个进球中发挥了重要作用，但在下半场中段被古杜齐换下，当时场上比分为4-4。

考虑到德国人自从上个月对阵诺丁汉森林的比赛后就没有参加过比赛，这名31岁的球员被提前换下是可以理解的。

然而，毫无疑问，人们会问为什么埃梅里决定在平局时来换下比赛中表现突出的球员。

在前65分钟的比赛中，厄齐尔的状态是最好的。是的，这支利物浦球队在周日对阵热刺的比赛后轮换了11人，其中包括5名青少年——其中一名还是他的处子秀。

但这仍然不应该影响厄齐尔的表现，虽然很多人认为他会挣扎。

在一场充满失误的比赛中，德国人在球场上的地位比任何人都高——这及时地，在周六与狼队的比赛前，提醒了埃梅里他的能力所在。

厄齐尔自从9月2-2战平沃特福德后就再也没有在联赛中出场过，但鉴于他在安菲尔德的表现，埃梅里肯定会在本周末把他带回到酋长球场的首发阵容中。

在没有世界杯冠军的情况下，阿森纳最近几周一直在为创造力而挣扎。然而，在默西塞德郡却没有这样的挣扎。不幸的是，同样的老问题仍然存在。

在早些时候穆斯塔菲打进乌龙球落后的情况下，客队在17分钟内连进3球，震惊了安菲尔德。

卢卡斯·托雷拉率先破门，在布卡奥·萨卡的射门被扑出后，托雷拉在近距离将球打进球门。厄齐尔是这次进攻的核心，他在给萨卡传中之前已经做了一个漂亮的反向传球给了安斯莱·梅特兰-奈尔斯。

加布里埃尔·马蒂内利随后占据了舞台中央，攻入两球，第二次进球是厄齐尔用一记精彩的轻弹将球从底线救回。

马蒂内利现在已经在本赛季的7场比赛中打进7球。巴西人是欧洲五大联赛中得分最多的少年，也是继赖特之后第一个四次首发就进球的阿森纳球员。

就在中场休息前，詹姆斯·米尔纳在点球点扳回一球，但在下半场开始后，阿森纳似乎控制了比赛。

再一次，厄齐尔是进球的核心。安斯利·梅特兰-奈尔斯追上了米尔纳的回传球，将球踢穿了20岁的门将凯莱赫的十指关。

在厄齐尔打出一记华丽的轻弹让这个球还有生机，并让梅特兰-奈尔斯(Maitland-Niles)射门得分。

但是张伯伦一脚远射破门，缩小了比分差距，随后奥里吉在禁区边缘的空间里扳平了比分。

突然之间，主队占据了上风——除了在30码外将球踢进球门上角的乔·威尔洛克，他在其他方面都表现不佳，但恢复了阿森纳的领先优势。

即便如此，他们也没能坚持下去，奥里吉在伤停补时的5分钟将比分扳平，将比赛送进了点球大战。

贝莱林、贡多齐、马蒂内利和梅特兰-奈尔斯都为阿森纳打进了点球，但塞巴洛斯的点球被凯莱赫扑出，随后18岁的柯蒂斯·琼斯将利物浦送进四分之一决赛。

失败只会增加埃梅里的压力，他在下半场的换人将受到质疑。

在国际比赛日之前，阿森纳将在联赛中面对狼队和莱斯特队。如果这两场比赛出了问题，西班牙人将会发现自己处于一个非常不舒服的位置。

然而，在安菲尔德这场疯狂的比赛中，厄齐尔仍然有帮助球队和埃梅里的能力。因此，一切就都看你的了，埃梅里……