杨丽主动背锅 女足三大将痛惜错失良机

在中国女足法国女足世界杯首场比赛0比1惜败于德国女足后，女足大将张睿、杨丽和王霜接受了赛后采访。

在经历了一段时间的等待后，中国女足终于迎来了自己法国女足世界杯的首个对手——夺冠大热德国女足，尽管最终0比1惜败，但她们仍展现出了球队的不俗实力和拼搏精神。

本场比赛后，首发出场表现不错的中国女足后卫张睿、前锋杨丽以及中场王霜接受了央视记者的采访。

张睿：“女足错失领先良机，是什么情况？我觉得球队创造了很多机会，但最后一脚球处理上缺乏自信，如果更加自信一点，可能会有更好的结果。”

“失球的原因？还是我们自身细节没做好，没有控制对手的二点球。”

“0-1小负，这是两支球队的真实差距吗？我觉得球队本场比赛如果把握住机会，不会是这种结果，可能会赢。比赛过后我们会尽快恢复调整，准备接下来第二三场比赛。”

杨丽：“上半场的机会没能打进是什么情况？门前的机会没有把握住，挺对不起大家的，其实大家都踢得挺好的，特别是上半场的后半阶段，踢出了自己的东西，希望下一次能把机会把握住。”

“如果我前面两个机会但凡把握住一次，我觉得同伴和对手心态上会发生很大的变化。”

“球队哪些地方需要保持哪些地方需要总结？细节方面，处理球方面我们应该自信一点，边路的防守我们主动一点，前锋的防守更主动一点会更好。”

王霜：“点评本场比赛？还是首发和在场下看球的心理状态，场下更紧张，一直看场上表现，心理状态也一直很紧张，我们几个替补球员一直在看也比较紧。”

“中场贾指导是如何布置的？”还是希望我能在场上多拿球控球，把比赛场面控制住。”

“替补登场的感觉？还是会吃力，因为替补登场比主力更难，因为上场后要尽快进入状态，不管怎样还是好好准备吧。”

“对之后比赛有什么展望？我觉得无论是在体能还是跟大家一起的磨合，还有两场比赛，我们一起打好吧。”

尽管未能赢下比赛，还在比赛中错失了3-5次得分机会，但考虑到女足姑娘们面对的是夺冠最大热门德国女足，一球小负的结果完全可以接受。

接下来姑娘们将会面对小组实力较弱的南非，希望她们能够迅速调整状态，争取在付出不大代价的情况下拿下对手，再专心备战实力接近的西班牙女足。