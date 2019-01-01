来自政治正确的毒打 伊涅斯塔节日照遭猛烈抨击
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Twitter/andresiniesta8
最近，前巴萨球星伊涅斯塔与孩子共同庆祝了西班牙传统节日三王节，并随后在自己的推特上上传了一张照片。照片中，伊涅斯塔处于正中间，身边的两人则根据传统装扮成了黑人国王的样子。然而这张照片随后在社交媒体上引发了众多讨论，很多网友包括球迷都对此感到愤怒和震惊。
这已经不是球星第一次卷入“黑化”事件了。在2017年12月，类似的事件也发生在了格列兹曼的身上，为此，他不得不做出了道歉。
“我承认我的做法很蠢，”这位马竞和法国国家队双料前锋写到。“如果有人因为我受到了伤害，那我表示道歉。”
不过不同的是，伊涅斯塔本人并未做黑人装扮。目前，他尚未在推特上做出任何回应。
2019年以这种方式开始实属无奈，不过2018年对于伊涅斯塔来说值得铭记。在去年，这位西班牙国脚离开了效力多年的巴萨，并加盟日本神户胜利船俱乐部。在日甲的14次出场中，他共打入3球，并奉献了3次助攻。赛季结束后，神户胜利船排名联赛第6。
在最近的采访中，伊涅斯塔透露了自己想当教练的愿望，不过，他随即否认了在不久的将来执教巴萨的可能性。
上周末的比赛中，巴萨再度获胜，而皇马则遭遇了新年的开门不利。目前，他们已在西甲榜单上落后巴萨10分。