来自政治正确的毒打 伊涅斯塔节日照遭猛烈抨击

前巴萨球星伊涅斯塔在社交媒体发布三王节庆祝照片后受到了广泛批评。

最近，前巴萨球星伊涅斯塔与孩子共同庆祝了西班牙传统节日三王节，并随后在自己的推特上上传了一张照片。照片中，伊涅斯塔处于正中间，身边的两人则根据传统装扮成了黑人国王的样子。然而这张照片随后在社交媒体上引发了众多讨论，很多网友包括球迷都对此感到愤怒和震惊。

这已经不是球星第一次卷入“黑化”事件了。在2017年12月，类似的事件也发生在了格列兹曼的身上，为此，他不得不做出了道歉。

“我承认我的做法很蠢，”这位马竞和法国国家队双料前锋写到。“如果有人因为我受到了伤害，那我表示道歉。”

不过不同的是，伊涅斯塔本人并未做黑人装扮。目前，他尚未在推特上做出任何回应。

2019年以这种方式开始实属无奈，不过2018年对于伊涅斯塔来说值得铭记。在去年，这位西班牙国脚离开了效力多年的巴萨，并加盟日本神户胜利船俱乐部。在日甲的14次出场中，他共打入3球，并奉献了3次助攻。赛季结束后，神户胜利船排名联赛第6。

在最近的采访中，伊涅斯塔透露了自己想当教练的愿望，不过，他随即否认了在不久的将来执教巴萨的可能性。

上周末的比赛中，巴萨再度获胜，而皇马则遭遇了新年的开门不利。目前，他们已在西甲榜单上落后巴萨10分。