来国米就是为了胜利 桑切斯豪言期待冠军

在曼联经历了一段低迷的时光之后，智利人坚称，他对比赛仍然充满激情。

30岁的桑切斯在本周官宣租借加盟国际米兰，他的新赛季将在梅阿查度过。

曼联在这位前锋身上倾注了金钱和心血，但球队和球员都没能取得自己想要的结果。桑切斯十分清楚，他必须重新找回自己的巅峰状态，而意大利能够为他提供这样的机会。

这位新援告诉国米TV：“首先我要感谢我的队友，这里有一个很棒的集体，他们从第一堂训练课开始就向我表示了欢迎。”

其他球队

“我来到这里是为了帮助球队赢得一些荣誉，因为我渴望战斗。教练也怀有同样的期待，这就是我为什么会出现在这里的原因。”

“我对赢得一些荣誉，对踢球有着同样的渴望。我热爱足球，踢球使我快乐。”

“现在我在这里，我来到了一直超棒的球队，队里都是超棒的球员。我会为某些东西战斗。”

“过去的经历给我印象最深的是什么？在英超，他们强调身体，强调节奏，强调力量，强调强度。我认为这和意大利以及西班牙足球都不一样。”

桑切斯此前就曾效力过意甲球队乌迪内斯。在乌迪内斯的成绩令他赢得了为西甲巨人巴萨效力的机会。而本赛季的欧冠小组赛，国米与巴萨一同进入了F小组，桑切斯将会直接面对自己的前东家。

“为巴萨踢球永远都是很特别的体验，我在那里赢得了很多。那会是场很艰难的比赛，但我们有能够赢得比赛的球员，所以走吧，战斗吧。”

同样进入F组的还有德甲劲旅多特蒙德以及布拉格斯拉维亚。

“我想赢，但我们必须一起战斗，只有作为一个整体才可能获得胜利。”

“我和整支球队都会尽我们所能，去赢得些什么，这就是我来的原因。”