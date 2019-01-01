来势汹汹 瓜帅称曼联再次回到联赛争冠行列

瓜迪奥拉坚持表示，本赛季英超冠军不止有曼城和利物浦在竞争，热刺、切尔西甚至曼联都仍然有希望冲击冠军。

英超积分榜领头羊利物浦在遭遇两连平后被曼城将积分差距缩小到3分，联赛冠军最终花落谁家现在还是未知数。

位于积分榜第四名的切尔西距离榜首有12分，而索尔斯克亚带领的曼联在经历一波7胜1平的战绩后，距离利物浦为14分。

“我从来没说过热刺或者切尔西已经退出争冠行列，”瓜迪奥拉说。“我从没有将前六队伍中的另外五支球队直接排除在外，曼联每周都在赢球，他们也在为联赛冠军而努力。”

“如果切尔西也可以取得一波连胜，他们也会是英超冠军的有力争夺者。所以，每支球队都有机会，差距并不大。”

“联赛还有13轮，一共39分，仅仅落后9分或者10分，那并不是不可弥补的差距。看看现在的联赛形势，每支球队都做好了准备拿到积分。”

曼城在上周中的联赛中被纽卡斯尔逆转击败，当时利物浦获得扩大领先优势的绝佳机会，但克洛普的球队却在主场被莱斯特城逼平。随后利物浦又在伦敦碗被西汉姆1比1踢平，而曼城则在焦点战中击败了阿森纳。

曼城将在北京时间周四凌晨客场挑战埃弗顿，如果他们击败对手，将在率先开球的情况下追平利物浦的积分，并且凭借净胜球优势，在积分榜上反超利物浦登顶。