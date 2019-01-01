杜贝里：蓝军召回上帝一般的兰帕德简直太对了！

这位前蓝军后卫相信，斯坦福桥已经就他们的下一任主帅，做出了正确的选择。

蓝军上下目前都在期待着一位熟面孔重新降临斯坦福桥，成为他们的下一任主帅。

兰帕德的德比郡在2018-19赛季距离升超只差一步，但英冠或许从来都不是这位切尔西名宿的久留之地。德比郡已经开放谈判，但双方至今仍未达成一致。

前切尔西后卫杜贝里相信，兰帕德是接替萨里成为蓝军新帅的最佳选择。他告诉Love Sport Radio：“我认为他和俱乐部一直保持着良好关系。他们都爱他。他几乎就像上帝一样。”

“上赛季很多球迷对于萨里带队的效果感到很不开心，所以从这个角度来看，（兰帕德）会是一个很好的选择。”

和很多主帅一样，兰帕德未必能在上任后很快拔高球队的成绩。杜贝里继续说道：“我认为这会是一次很棒的任命，也出于同样的考虑——我想（球迷们）能保持耐心。”

“你看曼联的索尔斯克亚，球迷们对他都非常有耐心。他们清楚球队发生了什么。他们清楚他们必须根据手里现有的条件来出牌。”

“如果前六场比赛战绩不佳——他们常常出现这种情况，即使带的自家青训上来的球员——他们都知道自己必须耐心。”

“如果俱乐部做出了决定，他们都是很聪明的。”

尽管老队友切赫已经成为了俱乐部的新技术指导。但外界也有声音表示一年的第二级别联赛经历并不足以使兰帕德具备执教切尔西的能力，特别现在球队正忙于球员转会窗运作。

但杜贝里仍然力挺兰帕德出任蓝军新帅，他说道：“成功从来都是没有保障的，即使签回来一个名宿也没法为任何东西担保。”