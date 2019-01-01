杜德克：杰拉德是克洛普在利物浦的唯一接班人

红军的德国教练暗示他很快就需要休息，而俱乐部的前门将相信只有一个人能取代他的位置。

根据前门将杜德克的说法，杰拉德是取代克洛普成为利物浦主帅的“主要和唯一的候选人”。

现在的红军教练最近表示当他在俱乐部的任期结束时他可能需要休息。德国人在安菲尔德的合同到2022年到期。

在看到他的前队友出人意料地直接进入流浪者队的教练席后，杜德克宣称杰拉德是唯一一个能取代克洛普的人。

“当我最近在利物浦的时候，没有人会隐瞒这样一个事实，那就是当德国人在安菲尔德的时代结束时，史蒂文是取代他的主要候选人，也是唯一的候选人，”杜德克在为Przeglad Sportowy撰写的专栏中写道：“每个人都知道，伟大的队长迟早会回来的。我很惊讶史蒂文这么快就开始当教练了。我的大多数队友或来自世界各地的球员在最终重返足球之前都需要时间。”

在2016年底从洛杉矶银河退役后，杰拉德于次年被任命为利物浦的青年教练。

2018年6月，这位2005年欧洲冠军联赛冠军被任命为流浪者队主教练，在那里他享受了一个出色的处子赛季，带领球队在苏格兰联赛中获得第二名，而前年他们获得了第三名。

尽管杜德克对杰拉德成为主教练感到震惊，但这位退役的波兰门将相信他有能力在教练席上取得真正的成功。

“成功有很多原因。史蒂文对球员很有鉴赏力，他能应付困难的情况，而且他还在学习中。”杜德克写道：“他身边也有对的人。他可以指望加里·麦卡利斯特的帮助，他的助手，在某种程度上也是他的足球导师，因为他把他介绍给了利物浦。他们是一对很棒的搭档。杰拉德也有机会运用尤尔根·克洛普的智慧，这对他的职业生涯可能非常有用。”

利物浦和流浪者在各自的赛季都有不错的开局，他们在前三场联赛中都取得了三场胜利。