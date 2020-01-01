杜加里：梅西就是个自闭儿童 格里兹曼应该给他一巴掌

这位前法国前锋因同胞格里兹曼在对阵马竞时没能得到足够出场时间，对梅西进行了一番人身攻击。

克里斯托弗·杜加里称梅西是“半自闭症儿童”，并表示安东尼·格里兹曼不应该惧怕这位阿根廷巨星。

自从去年7月以天价从马德里竞技转会到巴塞罗那以来，格里兹曼并没有达到人们的期望。

这位法国前锋本周遭到了他的同胞杜加里的尖锐批评，杜加里暗示他害怕和梅西并肩作战。

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在周二巴萨2比2战平马竞后，杜加里在RMC体育上对六次金球奖得主的评论受到了批评。

这位前法国前锋表示:“格里兹曼究竟在害怕什么？一个身高1.5米，患有半自闭症的孩子？”

“他所要做的就是在某个时刻展示自己的能力，我已经说了一年了，他和梅西之间有问题。他应该直接给梅西一巴掌。”

“梅西确实应该多给格列兹曼传更多的球，不过说实话，梅西很少给格列兹曼传球并没有让我感到惊讶，格列兹曼应该主动去找梅西交流，以解决这些问题。”

杜加里在推特上为自己的言论道歉，不过他后来删除了这条推文。

“对于我对莱昂内尔·梅西的评论所造成的影响和反响，我深表歉意。”他写道。

“我不想羞辱自闭症患者，这不是我的本意。我向我冒犯的人道歉，并将在今晚6点的Duga Team (杜加里的广播节目)上再次道歉。”

除了杜加里，格里兹曼的父亲和弟弟也对塞蒂恩对待他的方式表达了不满，而他的姐姐也向俱乐部索要了说法。

格里兹曼曾在马竞度过了一段光辉的岁月，床单军团主席塞雷佐在接受采访时也谈到了法国前锋目前所面临的困境，他表示：“所有人都会经历起起伏伏，我觉得他现在在巴萨并不开心，不过他会对这一切做出回应，用表现为自己正名，他是以为优秀的球员。”