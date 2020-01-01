杜加里：博格巴是皇马理想人选 齐祖不应继续等待

当转会市场重新开放时，这位白衣军团主帅被自己的同胞建议签下曼联中场核心。

前法国国脚克里斯托夫·杜加里表示，他相信齐达内应该在今年夏天尝试把保罗·博格巴带到皇家马德里，他坚称“没有理由再等一年”。

博格巴在曼联度过了一个非常令人沮丧的2019-20赛季，他的脚踝伤病严重限制了他在球场上为球队做出贡献。

这名27岁的球员在所有的比赛中只踢了8场比赛，有消息称，如果未能完成续约，曼联将在今夏将其卖掉，以避免在明夏球员合同到期后出现人财两失的“悲惨”状况。

其他球队

在2016年从尤文图斯回到老特拉福德后，博格巴在曼联的一系列操作遭到了名宿、球迷和媒体的一致质疑，并经常成为曼联输球的“替罪羊”。

他在去年6月表达了离开俱乐部的意愿，但是索尔斯克亚最终说服他继续留在了曼彻斯特。

关于博格巴未来的猜测已经持续了11个月，据报道，皇马在争夺这名法国球员的竞争中处于领先地位。

目前尚不清楚在新型冠状病毒疫情影响的情况下，皇马是否拥有足够的资金来完成这笔交易，毕竟在现状的影响下，各大俱乐部基本都陷入了财政困难的境地。

不过，杜加里依旧在敦促齐达内尽快完成这一转会，他告诉RMC体育:“对博格巴来说，这是艰难的一年，因为伤病和其他一些原因。”

“球队表现不是很好，但是每次他上场，他都表现出了应有的水平。”

“我了解齐祖，如果他爱上了博格巴，就没有理由再等一年了。”

杜加里继续表示他相信曼联中场能够为皇马的首发十一人注入急需的创造力，他补充道:“我们都看到了他们的中场变得有些老迈了。”

“他们在努力冲破对手的防线，在传中方面占据优势，而博格巴知道怎么做到这些。对我来说，他是最理想的人选，因为他能给皇马带来很多。”