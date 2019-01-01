杜兰特不止NBA才有 小贝内少也曾是硬汉

NBA总决赛激战正酣，杜兰特受伤事件抢占了各大媒体的头条，带伤复出不止篮坛才有，让我们来看看足坛“杜兰特”。

万众瞩目的NBA总决赛第五场，缺战了几场的杜兰特，背负着球队丢掉总冠军戒指的压力带伤上场。Win or go home，这场比赛，杜兰特没得选。当他在出战12分钟砍下11分和2篮板的高效数据之后，意外发生了——在第二节还有9分钟结束的时候，杜兰特在与猛龙球员伊巴卡拼抢后痛苦倒地，坐在地上的他捂着自己的跟腱。赛后，杜兰特的伤情被初步诊断为跟腱部分撕裂。在杜兰特的拼搏精神加持下，众志成城的金州勇士队在最后一分钟凭借汤普森的两记三分惊险拿下比赛，保留了夺冠希望。即便为勇士队保留了卫冕希望，但考虑到杜兰特可以在今年夏天选择成为自由球员，遭遇可能断送职业生涯的伤势，这样的代价未免太大了。

这样的英雄壮举不禁然人唏嘘，在足球场上也出现过很多次。

从罪人到英雄英雄 小贝“不可能的复出”

2002年4月在冠军联赛四分之一决赛曼联对拉科鲁尼亚队的比赛中，曼联球星大卫-贝克汉姆被阿根廷球员杜舍尔踢伤，导致左脚第二根趾骨骨折，贝克汉姆泪撒赛场。小贝的自传中如此描述当时的感受：“当时我以为一切都完了，我的世界杯之旅结束了，我当时脱下球鞋，脚趾就像断了线一样。“在救护车上，贝克汉姆依然泣不成声。

曼联英格兰队的队医召开了紧急会议，距离世界杯还有不到两个月的时间，贝克汉姆复出踢世界杯的可能性微乎其微，但小贝没有放弃。世界杯前夕，在刚刚能恢复跑动的时候，贝克汉姆决定参加2002年的韩日世界杯，并在对阵阿根廷的小组赛中罚入制胜点球，确保英格兰队从与瑞典、阿根廷和尼日利亚的死亡小组中突围成功，小贝也以这记点球报了上届世界杯之仇。他当时的庆祝动作仍然历历在目。但是神话的撰写人终究不是小贝，在世界杯四分之一决赛中，英格兰队碰上了当届的冠军巴西队。两队球星云集，巴西队有罗纳尔多、里瓦尔多、小罗、罗伯托·卡洛斯、卡福、卢西奥等，而英格兰队则有贝克汉姆、欧文、斯科尔斯、费迪南德、阿什利·科尔等。这场比赛最终巴西队2：1战胜英格兰队挺进8强，贝克汉姆没能逆天改命。

尽管如此，此役之后，贝克汉姆从98年世界杯吃红牌的英格兰罪人，重新成为了英格兰的宠儿。

跌倒再站起来 内马尔终为巴西捧回冠军

2014年世界杯，内马尔率领“史上最星光黯淡“的桑巴军团主场作战。从小组赛3场4球，到八分之一决赛罚入制胜点球，再到与哥伦比亚的比赛中送出关键助攻，内马尔一路过关斩将。悲剧发生在巴西与哥伦比亚的四分之一决赛的第88分钟，内马尔被对方球员撞倒在地。倒地后的内马尔表情极其痛苦，巴西队医当即示意换人。内马尔被担架抬出场时，双手掩面，痛哭流涕。在内马尔受伤之后，半决赛对阵德国，巴西队在家乡人的眼皮子底下1-7惨败德国队。

2016年里约奥运会上，内马尔请求作为超龄球员出战，他发誓要为巴西夺得2016年里约奥运男足金牌。在三场淘汰赛中，内马尔独揽4球3助攻，每场比赛都为巴西打破僵局，尽显球星本色。缘，妙不可言，里约奥运会的男足决赛，巴西还是对阵德国。两年前的惨案为巴西球员球迷上上下下蒙上了阴影，内马尔，在点球大战中罚进最后一粒点球，将阴霾一扫而光，巴西队夺得男足冠军！“奥运噩梦”与“主场噩梦”是巴西足球历史上挥之不去的两大噩梦，在里约热内卢的那个夜晚，内马尔和巴西队终于粉碎了两大噩梦，也实现了巴西足球多年的夙愿。

在打进那个点球之后，内马尔在庆祝时，还没等跑出第一步，镜头聚焦在他脸上，这个大男孩的眼泪已经潸然而下。他跪在地上，双手指天，全场球迷们呼唤着内马尔的名字。内马尔也终于弥补了巴西世界杯上的遗憾。

上海德比惊险一刻 登巴巴为申城奉献一切

从切尔西来到上海申花，登巴巴就好像当年的德罗巴一样，让整个上海滩都在躁动。18场打入14球，凭借着恐怖的数据，登巴巴一度领跑中超金靴赔率榜。时在一场上海德比中，悲剧发生了。

比赛第62分钟登巴巴与孙祥发生碰撞，前者腿部严重扭曲变形，从画面中可以明显看出他的小腿已经骨折，场面十分惨烈。央视的直播也仅仅给了一次回放，目睹这一惨状后，虹口足球场鸦雀无声。时任申花主帅曼萨诺赛后表示：“我的执教生涯应该是33年，这33年有赢过比赛，输过比赛和打平，但这场比赛是33年最痛心的胜利，场上发生了我最不想看到的一幕。” 登巴巴一直痛苦呻吟，可是被送到医院后，登巴巴还在关心申花这场比赛的结果。

忍着悲痛，申花队打出了史无前例的逆转，在主场2-1战胜了上海上港。赛后，申花队球员高举登巴巴的9号球衣，一起为他祈祷。

经过了漫长的恢复期后，288天，登巴巴再次站在绿茵场上，被租借到贝西克塔斯的“蓝血人“替补出场不到十分钟便打入一球。大家一度以为，登巴巴的职业生涯会葬送在那场比赛。英雄归来，2018赛季夏窗登巴巴回归申花，第二次披上蓝色战袍，前来接机的球迷，堪比2012年德罗巴登陆虹口。2018赛季，登巴巴首发出战17场，为蓝血人奉献出5粒宝贵的进球，帮助申花成功保级。

球队的英雄人物非常重要，他们总是挑战球迷们的想象，挑战对手的战术布置，一次又一次地挑战自己的极限。这也是他们为什么被称作英雄的原因。