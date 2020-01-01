杀死比赛是王道 切尔西助教希望蓝军“更肮脏”

在经历了一段不稳定的时期后，蓝军助教希望看到球队的变化。

切尔西的助理教练乔迪·莫里斯呼吁从他的队伍能变得“更肮脏”，因为他们在英超联赛中排名第四的位置正面临越来越大的风险。

在击败托特纳姆热刺和阿森纳之后，蓝军最近在对阵布莱顿、南安普顿和西汉姆的比赛中丢分。莫里斯承认他的一些前锋需要学习一些肮脏的东西，以杀死比赛。

莫里斯在科巴姆训练中心对记者说：“你的比赛需要冷酷无情，你需要冷静。有些时候在比赛中我们可能会希望他们变得更肮脏，但是我们已经证明了我们可以做到。”

“我们在比赛中战胜了对手，更加努力地工作。但是我们的工作效率在大多数时候都是好的，但是你确实需要一点质量。当你的水平提升，人们开始更重视你，更尊重你的时候，你需要表现得更好。”

“这和团队是一样的。当一个球队建立起来并开始让你更加努力时，你需要依靠一些球员来表现，特别是在球场上，并通过改变他们的比赛来创造更多的机会。也许我们还没有做到这一点，但这是一个集体的努力。”

“我们都可以在创造机会方面做得更好，无论是在球场上把球赢回来还是在前场快一点。我们都可以在创造机会方面做得更好，无论是高位逼抢，还是回撤组织。”