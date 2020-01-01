杀手本能 阿利森：利物浦就像嗅到血腥味的鲨鱼

巴西人说利物浦已经发展出了一种“杀手本能”，这使他们在国内外舞台上都与众不同。

利物浦门将阿利森说，在克洛普的球队中，有一种“强烈的求胜欲望”，他们的共同目标是夺取更多的奖杯，这将推动球队前进。

当被问及利物浦是如何保持如此高的水平时，这位27岁的门将告诉巴西媒体Folha：“我认为我们的球队足够成熟，可以在一场比赛中应对不同的情况。”

“尽管我们很年轻，但我们有一支经验丰富的球队，我们有强烈的求胜欲望。我们在欧洲冠军联赛中尝到了胜利的滋味，现在我们想要更多。

其他球队

“这就像一条鲨鱼闻到了水中的血腥味，会聚集并攻击。我们有了杀手的本能。我们觉得我们可以实现我们想要的一切——我们还有很长的路要走，但我们将继续坚持下去。”

有消息称，如果阿利森继续保持目前的状态，他可能会成为金球奖的有力竞争者，他并不排除这种可能性。

“是的（门将有可能赢得金球奖），但这取决于很多因素。”他说：“这是关于稳定性。我的主要目标，在所有的集体成就之后，是成为最好的自己，比上个赛季做得更好。”

“有时候保持高水平也是一种进步。”

当被问及他是否已经被认为是史上最杰出的巴西门将时，阿利森回答说：“你能在我退役十年后再问我一次吗?”

“虽然我赢得了所有这些奖项，但我还有很长的路要走。如果你看一下迪达的简历，你会发现我和他差远了。”

“塔法雷尔是最好的门将之一，塞萨尔的职业生涯非常成功，是国家队表现最好的门将之一。我现在不能把自己和他们相提并论——也许在我退役以后。”

阿利森也评论了克洛普如何在安菲尔德得到球员最好的一面，他补充道：“这是因为他的简单。这是简单而真实的。他对自己的工作方法深信不疑。”

“当它奏效时，它就有了可信度。他对每个人都很公正、公正。”