杀人诛心 瓦尔迪：莱斯特城本来想踢两位数的

杰米·瓦尔迪透露，莱斯特城认为他们本可以打破曼联的英超联赛纪录，取得有史以来最大比分的胜利，他们在客场9-0大胜10人应战的南安普顿。

蓝狐在积分榜上暂时排名第二，他们取得了英超联赛历史上最大比分的客场胜利，超过了曼联在1999年8-1战胜诺丁汉森林的比赛，追平了曼联在1995年9-0击败伊普斯维奇的纪录。

瓦尔迪和阿约泽·佩雷斯都上演了帽子戏法，本·奇尔维尔、尤利·蒂勒曼斯和詹姆斯·麦迪逊也都有进球，当伯特兰在上半场被罚下场后，圣徒的防守陷入崩溃。

瓦尔迪在第94分钟的点球和和个人第三球让莱斯特城追平了纪录，他说，前曼联后卫乔尼·埃文斯让全队意识到，一旦佩雷斯在第57分钟打进第6个球，他们将取得怎样的成就。

“我们在6-0的时候发现了这个纪录，当埃文斯跑过来的时候，他说如果我们继续保持现在的成绩，我们就能创造纪录。”瓦尔迪告诉天空体育：“我们一直坚持到最后，并且做到了。这是一场美妙的胜利，一场美妙的比赛，球迷的呐喊让我备受鼓舞。我认为这是一场完美的表现。我们知道当你有10个人的时候会很困难，但是我们也知道如果我们坚持我们的比赛计划，我们会给他们带来很多问题。就像你从结果中看到的，给大伙点赞，美妙的胜利。”

瓦尔迪的帽子戏法使他以9粒进球成为英超联赛的最佳射手，超过了塞尔吉奥·阿圭罗、塔米·亚伯拉罕（均为8球）和奥巴梅扬（7球）。

这名英格兰国脚在2015-16赛季在克劳迪奥·拉涅利手下曾获得英超冠军，但他说这支布伦丹·罗杰斯的莱斯特城并不一样。

“我认为在足球方面，这是不同的，当我们赢得联赛冠军时，我们有很多反击。”他补充说：“从今晚你可以看到，我们可以进攻，但是控球很好，有节奏，我们可以伤害任何人。”