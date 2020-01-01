机会靠争取 瓜迪奥拉：曼城不会给年轻球员礼物

西班牙人承认了俱乐部的青训明星在周六战胜维尔港的比赛中的重要性。

瓜迪奥拉说他并不会给曼城的青训明星们送“礼物”，他相信泰勒·哈伍德-贝利斯和菲尔·福登可以在一线队产生影响。

17岁的哈伍德-贝利斯和19岁的福登在周六足总杯4-1战胜维尔港的比赛中首发，而18岁的托米·多伊尔替补出场。

与他十几岁的队友相比，已经在英超有过首发的福登是一个更加出名的名字，但是主教练瓜迪奥拉鼓励他的年轻球员继续努力争取机会。

瓜迪奥拉说：“当然，有泰勒、菲尔和托米这样的本地年轻球员是很重要的。多伊尔一个月前参加了联赛杯，今天只踢了几分钟。”

“这不是因为他们是英格兰人——我们相信他们能做到，因为他们是好球员。我们不送礼物。他们必须自己争取。”

“在这些比赛中，我们有每个人的空间。但就我们目前所见，他们有能力提供帮助。年轻球员必须少说话，去训练、去工作、去倾听，学习学习再学习。他们必须学习。”

“时间对他们的发展有好处，未来就掌握在他们手中。他们的特权就是在这个俱乐部和这个球队一起踢上几分钟。”

赛后，曼城邀请维尔港到他们的更衣室，瓜迪奥拉补充道：“这是一种快乐。我见到了主教练和体育主管。我们很高兴能招待这些俱乐部，让他们的球员意识到我们是一样的。我们踢不一样的级别，但梦想就是梦想。”

瓜迪奥拉说：“在经历了令人难以置信的几场比赛后，我们已经进入了下一轮。我们认真比赛。上半场我们踢得有点吃力，但下半场好多了。我认为总的来说，这个团队做得还不错。

“我们的比赛一直都在那里。在英超联赛中，我们还很遥远，我们必须专注于争夺第二的位置。在其他的比赛中，我们一场接着一场地踢。”