机会靠争取 瓜迪奥拉：曼城不会给年轻球员礼物
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瓜迪奥拉说他并不会给曼城的青训明星们送“礼物”，他相信泰勒·哈伍德-贝利斯和菲尔·福登可以在一线队产生影响。
17岁的哈伍德-贝利斯和19岁的福登在周六足总杯4-1战胜维尔港的比赛中首发，而18岁的托米·多伊尔替补出场。
与他十几岁的队友相比，已经在英超有过首发的福登是一个更加出名的名字，但是主教练瓜迪奥拉鼓励他的年轻球员继续努力争取机会。
瓜迪奥拉说：“当然，有泰勒、菲尔和托米这样的本地年轻球员是很重要的。多伊尔一个月前参加了联赛杯，今天只踢了几分钟。”
“这不是因为他们是英格兰人——我们相信他们能做到，因为他们是好球员。我们不送礼物。他们必须自己争取。”
“在这些比赛中，我们有每个人的空间。但就我们目前所见，他们有能力提供帮助。年轻球员必须少说话，去训练、去工作、去倾听，学习学习再学习。他们必须学习。”
“时间对他们的发展有好处，未来就掌握在他们手中。他们的特权就是在这个俱乐部和这个球队一起踢上几分钟。”
赛后，曼城邀请维尔港到他们的更衣室，瓜迪奥拉补充道：“这是一种快乐。我见到了主教练和体育主管。我们很高兴能招待这些俱乐部，让他们的球员意识到我们是一样的。我们踢不一样的级别，但梦想就是梦想。”
瓜迪奥拉说：“在经历了令人难以置信的几场比赛后，我们已经进入了下一轮。我们认真比赛。上半场我们踢得有点吃力，但下半场好多了。我认为总的来说，这个团队做得还不错。
“我们的比赛一直都在那里。在英超联赛中，我们还很遥远，我们必须专注于争夺第二的位置。在其他的比赛中，我们一场接着一场地踢。”