机会寥寥 萨里承认拉比奥在尤文图斯适应不佳

斑马军团主帅公开透露拉比奥在都灵并没有像人们希望的那样快的融入球队。

毛里齐奥·萨里承认阿德里恩·拉比奥还没有完全适应尤文图斯，但他补充说，这名中场球员将继续和队友埃姆雷·詹一起出现在他的计划中。

这两名球员本赛季都在为比赛时间而奋斗，拉比奥只有5次在意甲首发，而詹完全被排除在欧冠名单之外。

特别是拉比奥，自从他从巴黎圣日耳曼自由转会后，他就一直比较沉寂。在巴黎的最后几个月里，拉比奥因不受欢迎而臭名昭著。

在周日对阵乌迪内斯的比赛开始前，萨里说他希望这两名球员都能在周末的比赛中出场，同时也希望拉比奥能适应都灵的生活。

“他努力适应我们的足球，但这很正常，”他解释道：“他在德国对阵勒沃库森的比赛中也受伤了，上半场更加挣扎，但是他坚持到了最后。他也很内向，这不利于他安定下来。詹非常失望。无论是詹还是拉比奥都肯定会上场，他们俩都可能在场上打上一段时间。”

与此同时，萨里还要求他的球员把他们在欧洲赛场上的出色表现转移到国内比赛上来，因为他们希望再次捍卫他们的冠军。

他补充道：“从数据上可以看出，在欧冠比赛后，球员的强度水平和积分都有下降的风险。当这种事发生两三次时，你无法辩驳。”

“我们必须找出它不断发生的原因，并解决它。意甲联赛和冠军联赛有不同，但并不是说欧洲对手更开放。勒沃库森的注意力主要集中在控球上，而莫斯科火车头则侧重防守。”

“也许在连续获得这么多联赛冠军之后，我们潜意识里会把注意力转移到其他目标上，但这是我们必须坚决反对的。如果我们想在欧洲冠军联赛中有竞争力，我们在意大利也需要有竞争力。”

乌迪内斯由看守教练卢卡·戈蒂带队，上赛季他是萨里在切尔西的一员。他们在过去的四场意甲比赛中没有赢过一场，但是萨里认为在安联球场将会是一场艰苦的比赛。

“戈蒂很有天赋。”他说：“乌迪内斯可以把任何长传转化为得分机会，所以我们要小心。他们是一支危险的球队，他们知道如何很好地控制局面，让比赛变得紧张。他们有工作出色的前锋，在不同的情况下他们都很危险。”