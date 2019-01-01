朴智星：孙兴慜给了全亚洲希望 但他还不算一哥

孙兴慜在热刺进军欧冠决赛的征途上扮演了重要角色，他的积极作用也得到了前辈朴智星的认可。

26岁的热刺前锋享受了一个成功的2018-19赛季，他在联赛中打入12粒进球，贡献6个助攻，帮助北伦敦球队以积分榜第四收官。

而他更大的贡献则是在凯恩伤缺的情况下，仍然帮助热刺挺进欧冠决赛。在四分之一决赛面对英超冠军曼城的比赛中，波切蒂诺的球队一共打入4球，而其中3球都来自于韩国国脚。

孙兴慜能取得这样的成绩，让同胞朴智星也感到非常骄傲。

这位2005-12年间效力于红魔曼联的韩国中场告诉够力足球：“显然他现在做得非常好，他每个赛季都在不断进步，他总是能让球迷们对下个赛季充满更多期待。”

“我相信他给了所有亚洲球员和球迷希望，我希望他还能更上一层楼。”

朴智星在英格兰也收获了非常成功的职业生涯，他效力顶级联赛的8个赛季中，赢得了4个英超冠军和1个欧冠冠军。

不仅如此，他还跟随埃因霍温获得过2个荷甲冠军，并且在2002年韩日世界杯帮助韩国队成功晋级半决赛。

不过当被问及他眼中的亚洲最佳球员时，他并没有选择自己或者孙兴慜。

“在我看来，不是我也不是他，而是车范根。”

“我们还需要等等，看孙兴慜在未来是否能够超越车范根。从我个人来讲，我希望他能够走得更远，因为这也将意味着韩国一直在输出亚洲最佳球员。”

“我还希望孙兴慜以后能够成为亚洲历史上最出色的球员。”