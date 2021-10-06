朱利亚诺-西蒙尼：迭戈-西蒙尼的儿子能否在马竞成功？

这位18岁的前锋在季前赛中给人留下了深刻的印象，并进入了他父亲在马竞的计划当中

2018年，有报道称马德里竞技想从佛罗伦萨签下乔瓦尼-西蒙尼，但他的父亲、马竞主帅迭戈-西蒙尼似乎对此并不感兴趣。

他当时这样评价道：“乔瓦尼可以在我手下踢球，但不幸的是，这永远不会发生，在更衣室里有一个孩子是很困难的，无论是对他，还是对他和其他球员的关系。”

然而，三年过去了，老西蒙尼现在可能不得不解决如何处理这些关系，因为他最小的儿子朱利亚诺正一步步跻身马竞的一线队。

就像乔瓦尼和他的另一个哥哥詹卢卡（效力于西班牙第四级别联赛的伊比萨俱乐部）一样，朱利亚诺也是前锋，而不是像他父亲一样踢中场。

在马竞的季前赛中给人留下深刻印象之后，这位18岁的球员发现，在父亲的指导下，在竞争激烈的环境中踢球似乎并不遥远。

朱利亚诺出生在意大利，当时他的父亲在拉齐奥效力。实际上，朱利亚诺在四岁时举家迁回阿根廷，开始了他的足球教育。

他被河床学院录取，但经常去马德里陪他的父亲，最引人注目的一次是在2015年，当他还是球童的时候，他被看到在马竞对阵赫塔菲的比赛中，在马竞的板凳席附近庆祝。

朱利亚诺最终在2019年永久转会到马竞，尽管河床队保留了他的部分所有权，并很快给马竞的教练们留下了深刻印象，在他为俱乐部出场的前五场比赛中打进了五球。

从那时起，朱利亚诺成为获得2020-21赛季联赛冠军的马竞青年A队的一员。他的13粒进球足以让他在赛季结束前升入马德里竞技B队。

在马竞B队首秀破门之后，朱利亚诺又进了两球，B队主帅纳乔-费尔南德斯将他称为“一个年轻的球员，但已经是一个足球运动员，在球场上展现出了你想要的一切。”

“他不会放弃，他为一切而战，他创造机会、完成射门并拼尽一切。他是一名具有巨大潜力的球员。”

这一观点在马竞青训营得到了普遍认可，许多人认为，如果朱利亚诺不是迭戈-西蒙尼的亲生儿子，他早就进入一线队了。

朱利亚诺的潜力已经显露了一段时间，但直到2021年夏天，马竞的大多数球迷才意识到他们队中有这样一位出色的年轻球员。

在7月对阵奴曼尼察的比赛中，朱利亚诺在一线队的非正式比赛处子秀中一举成名，他积极地拼抢赢回球权，并助攻索里亚诺破门。

这种牺牲、灵活性和不知疲倦的精神使朱利亚诺在马竞随后的四场友谊赛中都得到出场机会，出场时间比其他任何球员都多，自西甲赛季开始以来，他已经四次进入一线队比赛日大名单。

苏亚雷斯、格里兹曼、菲利克斯、科雷亚和库尼亚都在争夺马竞的主力前锋位置，朱利亚诺将不得不做出一些努力，尽管他的位置多样性可能会在这方面有所帮助。

朱利亚诺的阿姨兼经纪人娜塔莉亚-西蒙尼在谈到这位在马竞B队身穿10号球衣的年轻球员时说道：“朱利亚诺是一名中锋，尽管在我看来他更像是7号。”

朱利亚诺从小就密切关注着格里兹曼，同时他也从劳塔罗和菲尔米诺身上获得了灵感，因为他们无私地诠释了中锋的角色。

因此，我们还不知道他是否会成为一个不折不扣的9号球员，还是会稍微回撤得更靠后一些，甚至会不会因为他拥有的速度和强度而改打边锋。

可以肯定的是，朱利亚诺有正确的心态，这能让他达到最顶端。那些了解他的人说道：“他有成功的才华，也有成长的正确心态。”

“他是一个总是渴望得到更多的孩子，但同时又谦逊地寻求每天学习，并在每个阶段平静地成长。”

朱利亚诺热爱大海，闲暇时他会陪伴家人，或者玩玩游戏。但他也展现了关怀的一面，参加一个由马竞青年队组织的慈善活动，为被新冠疫情影响的人们筹集善款。

然而，球场才是他真正想要做出改变的地方，即使有些马竞球迷可能认为他已经做了很多事情了。毕竟，是朱利亚诺在十年前说服迭戈-西蒙尼担任马竞主帅的。

迭戈-西蒙尼说道：“来自马德里竞技的电话，他们说想和我谈谈，当时，我在阿根廷的海滨小镇马德普拉塔，和朱利亚诺呆了几天。”

“当时他只有8岁，我们坐在酒吧里，吃着牛角面包，喝着咖啡（我喝的是咖啡，他喝的是牛奶)，我对他说我有一个去马德里竞技执教的机会，我不知道该怎么办。”

“朱利亚诺想了想，他问我你会去执教法尔考吗？你会和梅西以及C罗当对手吗?”

“这孩子对我说了这么多，我说是的。在他把牛角面包泡在牛奶里的时候，他说:‘爸爸，如果你做得好，你就不会回来了。’”

“当然，这件事有两面性。一方面，这是幸运的，因为我想做得好。但另一方面，这也很不幸，因为我不能看着我的孩子们长大。”

剩下的都是历史了，迭戈明白这不是一个他可以拒绝的机会，尽管从个人角度来看他会放弃一些家庭生活。

现在他有机会回报自己的儿子，让他在最高水平的比赛中完成处子秀，当然，前提是他已经接受了执教如此亲近的人。