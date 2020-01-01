术后需4个月恢复期 苏亚雷斯恐错过余下赛季

这名乌拉圭人预计在场外呆上很长一段时间，这使得球队遭受了沉重的打击。

巴塞罗那前锋路易斯·苏亚雷斯可能会因为伤病错过2019- 2020赛季余下的比赛，此前加泰罗尼亚俱乐部宣布他已经接受了手术，需要四个月的恢复期。

周四在吉达举行的西班牙超级杯半决赛中，乌拉圭人在2-3输给马德里竞技的比赛中受了伤，第二天又有报道说他的伤势加重。

事实上，他右膝上的一个小伤让他错过了上赛季末输给瓦伦西亚的国王杯的决赛。

虽然安东尼·格里兹曼在这个夏天加入了诺坎普，但是法国人并没有完全确定自己的中锋位置，这使得瓦尔韦德在苏亚雷斯受伤后没有太多的选择。

在巴塞罗那官方网站的一份声明中，提到这名前锋的停赛时说道：“主力队员路易斯·苏亚雷斯周日接受了拉蒙·库加特医生的手术。库加特医生用锁眼手术缝合了球员右膝外侧半月板的伤口。乌拉圭前锋将缺阵大约4个月的时间。”

“苏亚雷斯本赛季总共参加了23场比赛，打进了14球：联赛11球，冠军联赛3球。此外，在2019- 2020赛季，他还以7次助攻成为西班牙联赛中助攻最多的球员。”

苏亚雷斯现年32岁，西班牙冠军已经意识到需要引进一个长期的替代者来代替这名年龄渐长的前锋，国米前锋劳塔罗·马丁内斯和在转会多特蒙德之前的厄林·哈兰德都曾在他们的愿望名单上。

巴萨很可能在一月转会窗打开寻求短期选项。因为俱乐部不太可能在没有一名一线队前锋的代理人情况下完成本赛季后半段的比赛，包括2月25日与那不勒斯的欧冠淘汰赛。

目前，加泰罗尼亚人坐上了西甲联赛的榜首，尽管他们仅仅以净胜球的优势领先于排名第二的皇家马德里。接下来，他们将在1月19日周日的主场对阵格拉纳达。