本赛季助攻数已达15次 德布劳内创造英超新纪录

这位比利时人在英格兰顶级联赛中创造了一个新的纪录。

周二，凯文·德布劳内创造了英超历史，他成为了第一个在三个不同的赛季中贡献15次以上助攻的球员。

比利时人在曼城对阵谢菲尔德联的比赛中为阿圭罗的制胜球送出精妙助攻。

在这样的表现下，德布劳内在一场典型的有创造性的比赛中获得了他本赛季的第15次助攻，他在2016-17赛季（18次助攻）和2017-18赛季（16次助攻）中都有出色的发挥。

这位28岁的球员也将享受他在英格兰顶级联赛中最高产的进球赛季，他在两个赛季前总共进了8球，现在已经进了7球，离他的个人纪录只有一步之遥。

谢菲联主帅克里斯·怀尔德坚称他的球队表现得很好，他在接受《今日比赛》采访时表示：“凯文·德布劳内找到了一个绝妙的传球，加上塞尔吉奥·阿圭罗的跑动，他对欧洲和全世界的每个人都做到了，这是一个精彩的终结。”

“我为我的球队感到无比自豪，我们和他们正面交锋。当机会出现的时候，你必须表现出一点实力，我们没有遗憾地做到这一点。像这样的比赛是我们来这里的目的，我们已经很努力了，我们不希望后悔，我想今晚不会有任何遗憾。”

“当球队来到这里的时候，我们想要确保他们得到一个好的结果，我相信佩普、他的工作人员、球员和球迷会相信这对他们来说是一个艰难的夜晚。”

曼城主帅瓜迪奥拉认为他的球队控制了比赛，但是他认为刀锋坚持了他们的比赛计划。

“我们知道这将是一个艰难的地方。我们错失了一两次机会，仅此而已。”他说：“在上半场，门将凭借扑出点球和两次精彩的扑救表现出色，这是我们迈向下赛季欧洲冠军联赛的一场非常好的胜利。”

“上半场我们有点羞涩，但下半场我们更像自己了。但是我们控制得很好，得到了进球的机会。”

“谢菲尔德联做得很完美。他们在一起五年了，所以他们的精神很好。他们在第二落点做得很好，在进攻三区上有很多人。”