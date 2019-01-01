本菲卡确认马竞以1.26亿欧元报价菲利克斯

葡萄牙俱乐部本菲卡透露，西班牙俱乐部马德里竞技已经对年轻前锋菲利克斯开出了巨额报价，不过目前还没有被接受。

本菲卡已经证实马德里竞技已经出价1.26亿欧元(1.13亿英镑/ 1.43亿美元)收购若奥·菲利克斯。

包括安托万·格里兹曼在内的多位大牌球星证实将在今年夏天离开俱乐部，西班牙球队正在寻求重建。19岁的菲利克斯曾被拿来与克里斯蒂亚诺·罗纳尔多相提并论，他显然是俱乐部前进计划的一部分。

本菲卡在周三晚间发布的一份声明中明确表示，他们正在考虑这一报价，但目前尚未接受任何报价。

尽管这一出价超过了菲利克斯1.2亿欧元的买断条款，但马竞坚持分期付款意味着本菲卡有权拒绝这一出价。

菲利克斯在他的祖国葡萄牙给人留下了深刻的印象，上赛季在26场联赛中打入15球，贡献9次助攻，吸引了全欧洲的关注。

尤文图斯是与这名年轻球员紧密联系在一起的球队之一，尽管现在看来马竞将赢得这场争夺他的比赛，这应该会让西蒙尼高兴。

“从历史上看，马竞购买年轻球员是为了培养他们。就像奥布拉克、希门尼斯、卢卡斯·埃尔南德斯从青年队或者格里兹曼走出来的时候一样。我们需要一个能吸收我们想法的天才。我们的技术人员已经在一些情况下帮助球员成长。”

西蒙尼正在处理马竞后卫的换人问题，包括迭戈·戈丁、菲利佩·路易斯和胡安弗兰在内的老将将在合同到期后离开。

但是俱乐部已经引进了皇家马德里的中场马科斯·略伦特和后卫费利佩，菲利克斯的转会将会是俱乐部在西班牙和欧洲保持长期竞争者地位的又一推动力。

在西蒙尼的带领下，马竞上赛季在西甲联赛中排名第二，领先于同城对手皇家马德里，落后于冠军巴塞罗那。

虽然球队需要大量的重建，西蒙尼相信他能够适应像菲利克斯这样的新球员。

他说:“如果菲利克斯和其他球员的特点和我们以前不同，那么我们将不得不以不同的方式踢球。在训练中，我们将看到我们将走向何方……很明显，今年的挑战是我来到俱乐部以来最复杂的挑战之一。”