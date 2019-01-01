本菲卡妖星继续闪耀 曼联派两名球探现场考察

在本菲卡6-0大胜马里迪莫的葡超联赛中，曼联派出球探现场考察本菲卡前锋若昂-菲利克斯的表现，这位19岁小将在比赛中独中两元。

北京时间4月24日，效力于本菲卡的边锋若昂-菲利克斯将会成为今夏转会市场炙手可热的球星，尽管他与俱乐部的合约中有1.04亿英镑的违约金，但这都无法阻挡众欧洲豪门对他的青睐。

包括尤文图斯、曼城、曼联和巴萨在内，都在对这位年仅19岁的小将进行考察，而曼联更是对他进行了长达一年的近距离关注。

菲利克斯在近几个月中的成长突飞猛进，在本菲卡已经打入16粒进球。在当地时间周一晚间，本菲卡6-0大胜马里迪莫，菲利克斯独中两元。

曼联常驻葡萄牙球探Joao Ferreira长期观看本菲卡的比赛，考察菲利克斯的进步，而在这场比赛中，曼联高级球探Simon Wells也来到了现场。

尤文图斯已经与菲利克斯的经纪人门德斯进行了接触，而曼城也在近几周内考察了球员的表现后，与他进行了初步交流。在本菲卡对阵法兰克福的欧联杯赛事中，菲利克斯曾完成进球帽子戏法，令人更加印象深刻。

曼联希望引进一名机动型前锋，能够胜任边锋和中锋。他们曾考虑引进切尔西小将奥多伊，但是意识到斯坦福桥不会将球员出售给竞争对手。

而多特蒙德也无意在今年夏天出售英格兰国脚小将桑乔，因此曼联需要另寻目标。

尽管本菲卡在菲利克斯的合约中加入违约金条款防止欧洲豪门挖角，但曼联等球队认为，如果以较低的转会费加上可观的附加条款，本菲卡仍有望在今夏放人。