本特：热刺需一个立刻能进球的人 这正是卡瓦尼

凯恩将在手术后伤停三个月，而一名前球员认为热刺必须买一名顶级替补。

前托特纳姆热刺前锋达伦·本特敦促他的前东家将埃丁森·卡瓦尼作为受伤的哈里·凯恩的替代者。

检查显示，英格兰国脚哈里·凯恩的左腿肌腱断裂，很有可能长期缺席。

周四，托特纳姆热刺证实凯恩将需要手术，并将缺席至少三个月的比赛，几乎排除了他在剩余英超赛季复出的可能性。

根据本特的说法，卡瓦尼在巴黎圣日耳曼的顺位已经下滑，他将是一月份的首选。

“热刺现在在这种情况下需要去签下一名中锋，而不仅仅是一名可以在哈里·凯恩回来后充当替补的中锋。”本特告诉TalkSport。

“他们现在需要一个来之即战的人，一个准备好的球员。我们之前说过卡瓦尼，这就是你要的人，去找他吧。他上了年纪，但还能干活。”

尽管卡瓦尼这样的球员的加入，会随着凯恩完全恢复可能会造成一个两难的局面，但本特相信热刺除了短期考虑之外别无选择，因为他们正在争夺英超前四的位置。

“他们需要考虑现在的情况，签下现在就能进球的球员。”他补充道：“你不能担心，‘好吧，当哈里·凯恩回来时，我们不能真的把船弄翻。’你没有时间去想那件事。”

“哈里·凯恩，一旦他恢复健康，我相信他会回到球队，但他可能需要耐心。现在他们需要花钱，找个人来。他们可能要花费6000万英镑以上，因为这些家伙不是长在树上的，你必须花钱。”

托特纳姆热刺目前在联赛中排名第六，落后切尔西6分。周六，托特纳姆热刺将在主场迎战领头羊利物浦。